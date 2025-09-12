Еще семь БПЛА сбили над Москвой

Еще пять БПЛА попытались атаковать Москву, заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. По его словам, место падения беспилотников уже обнаружено.

Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — уточнил Собянин.

Ранее силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, которые летели в сторону Москвы. Собянин добавил, что сейчас в связи с инцидентом в городе работают специалисты экстренных служб.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали восемь украинских беспилотников в Центральном регионе страны, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. В частности, семь дронов были сбиты над Брянской, еще один — над Орловской областью.