20 сентября 2025 в 09:44

Стало известно о крупнейшей атаке на Днепропетровскую область с начала СВО

Mash: ВС РФ провели одну из крупнейших за СВО атак на Днепропетровскую область

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Telegram-канал Mash сообщает, что российские войска провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с начала СВО. По его данным, в областном центре зафиксировали серию ударов, а в Павлограде прозвучало до 15 взрывов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что в регионе разгорелись пожары над промышленными предприятиями. Канал пишет, что над городами поднимаются черные столбы дыма.

Издание отмечает, что удары были также нанесены по Николаеву — в городе множественные возгорания после попадания ракет и БПЛА. В материале сказано, что всего использовалось более 40 дронов «Герань» и ракеты «Искандер», а в воздух подняли до пяти самолетов Ту-95.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отметили, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом.

Россия
СВО
Украина
Днепропетровская область
удары
