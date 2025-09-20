Стало известно о крупнейшей атаке на Днепропетровскую область с начала СВО

Telegram-канал Mash сообщает, что российские войска провели одну из самых крупных атак на Днепропетровскую область с начала СВО. По его данным, в областном центре зафиксировали серию ударов, а в Павлограде прозвучало до 15 взрывов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что в регионе разгорелись пожары над промышленными предприятиями. Канал пишет, что над городами поднимаются черные столбы дыма.

Издание отмечает, что удары были также нанесены по Николаеву — в городе множественные возгорания после попадания ракет и БПЛА. В материале сказано, что всего использовалось более 40 дронов «Герань» и ракеты «Искандер», а в воздух подняли до пяти самолетов Ту-95.

Ранее российское оборонное ведомство сообщало, что силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 149 украинских беспилотников над российскими регионами. В ведомстве отметили, что 40 дронов ликвидировали над Ростовской областью, 27 — над Саратовской, 18 — над Брянской, 15 — над Самарской, 12 — над Крымом.