20 сентября 2025 в 15:34

Зеленский объявил о создании нового рода войск на Украине

Зеленский анонсировал создание отдельных штурмовых войск в рядах ВСУ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании отдельных штурмовых войск в рядах ВСУ, передает украинское издание УНИАН. По его словам, соответствующее решение уже принято и через 10 дней «все будет готово».

Мы решили, что нужно выйти на юридический уровень. <…> Будем теперь создавать отдельные штурмовые войска, решение принято. Сейчас идет подготовка, думаю, что через неделю — десять дней всё будет готово, — отметил Зеленский.

Украинский лидер пояснил, что решение было принято на фоне результатов штурмовых подразделений. Он добавил, что новый род войск будет включать «дроновую составляющую».

Ранее Зеленский заявлял, что ожидает новых антироссийских санкций со стороны США, подчеркнув, что затягивание этого вопроса не оказывает давления на Москву. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон введет новые санкции только после прекращения покупки российских энергоресурсов Европой. Украинский лидер отметил, что эта тема станет одной из ключевых во время его встречи с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Украина
Владимир Зеленский
ВСУ
войска
штурмовики
