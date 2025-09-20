Зеленский осмелился поторопить Трампа в вопросе санкций Зеленский: Украина теряет время без новых санкций, пока Трамп ждет шагов от ЕС

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает новых антироссийских санкций со стороны США, подчеркнув, что затягивание этого вопроса не оказывает давления на Москву. Так он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон введет новые санкции только после прекращения покупки российских энергоресурсов Европой, передает «Европейская правда».

Президент Трамп ожидает сильных шагов от Европы. Я сказал свое мнение: мне кажется, мы теряем много времени, если ожидать, не вводить санкции или не делать какие-то шаги, которые мы очень от него ожидаем, — высказался Зеленский.

Украинский лидер отметил, что эта тема станет одним из ключевых вопросов во время его встречи с Трампом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он добавил, что поскольку конфликт продолжается, Киев рассчитывает на скорейшее введение новых ограничительных мер против России.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не приемлет безусловного прекращения огня по «корейскому сценарию». По его словам, Киев требует гарантии безопасности от западных стран как условие завершения конфликта.