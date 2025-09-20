Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске Меркурис: Зеленский приехал в Красноармейск уговаривать военных не сдаваться

Президент Украины Владимир Зеленский срочно прибыл в Красноармейск для уговоров военнослужащих ВСУ, заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала. По его словам, визит связан с критической ситуацией на этом участке фронта и необходимостью убедить бойцов продолжать сопротивление.

По словам аналитика, Зеленский также предупредил украинское правительство о предстоящих сложностях на поле боя. Меркурис отметил, что изучение поступающей информации позволяет ему понять причины экстренной поездки президента.

Ранее немецкий журналист Патрик Бааб выразил мнение, что официальную киевскую власть ждет катастрофа в случае завершения спецоперации. Он считает, что окончание конфликта поставит под угрозу как политический режим на Украине в целом, так и жизнь Зеленского в частности.

До этого журналист Рик Санчез заявил, что украинцы все активнее протестуют из-за политики своего президента по мобилизации. Он подчеркнул, что все меньше граждан хотят жертвовать жизнями ради «войны Зеленского против всего русского».