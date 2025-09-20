«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 сентября 2025 в 08:00

Блокада ВСУ и огневой мешок в ДНР: новости СВО к утру 20 сентября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Мирный/РИА Новости

Воздушно-десантные подразделения России лишили украинскую бригаду продовольствия, ВС РФ взяли в огневой мешок украинские войска в Северске, ПВО отбила массированную атаку на Ростовскую область. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в утренней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к вечеру 19 сентября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские десантники лишили украинскую бригаду еды и воды

Воздушно-десантные подразделения России осуществили эффективную блокаду системы материально-технического обеспечения 128-й отдельной штурмовой бригады Главного управления разведки Украины, сообщил РИА Новости командир отдельного отряда специального назначения с позывным Викинг. По имеющимся данным, противник лишен регулярного снабжения продовольствием и другими необходимыми ресурсами.

До введения ограничительных мер украинские формирования получали ежесуточно от четырех до пяти автомобилей с грузами, уточнил источник. Отмечается, что в текущей ситуации поставки сокращены до минимального уровня — единственная транспортная единица прибывает с периодичностью раз в трое суток.

Минобороны РФ подсчитало суточные потери ВСУ в зоне СВО

Суточные потери ВС Украины на всех направлениях спецоперации составили около 1,5 тысячи военнослужащих, передает пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что также суммарно ВСУ потеряли три танка и 11 артиллерийских орудий.

Как сказано в публикации, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 190 военнослужащих, Южной группировки войск — более 185 бойцов, 325 человек — в зоне ответственности «Востока».

Тем временем суточные потери в зоне ответственности «Центра» составили до 525 военных, «Запада» — свыше 230 и 45 — в зоне ответственности группировки войск «Днепр».

Названо число колумбийских наемников ВСУ, погибших за последние три года

За три года на Украине погибли больше тысячи колумбийских наемников, заявил отставной колумбийский военный и правозащитник Данте Инкапье. По его словам, эта цифра приводит его в ужас, передает РИА Новости.

Он добавил, что власти скрывают данную информацию. Кроме того, когда она всплывает — ее не признают достоверной. Источником данных являются в том числе соцсети, отметил правозащитник.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС РФ начали формировать огневой мешок вокруг ВСУ в Северске

Подразделения ВС РФ «берут в огневой мешок» дислоцированные в Северске ДНР подразделения Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, военные продвигаются сразу на нескольких участках Северского направления.

Эксперт пояснил, что планомерная работа создает отличные условия для котла. В частности, сейчас он и формируется вокруг противника, резюмировал эксперт.

ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области

Операторы БПЛА, работающие на границе Курской и Сумской областей, выследили и уничтожили украинский танк, передает Telegram-канал Сolonelcassad. В материале уточняется, что машина обстреливала мирных жителей приграничных населенных пунктов.

Между обстрелами танк скрывался на хорошо замаскированной и защищенной позиции в лесу. В итоге оператор БПЛА провел свой дрон по тоннелю из противодроновых сетей и ударил танк в незащищенное место под пушкой, отчего произошел мощный взрыв, сказано в публикации.

ВСУ устроили массированную атаку дронами на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали масштабный налет БПЛА ВСУ на Ростовскую область, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. В ходе ночной операции были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты над восемью муниципальными районами, добавил он.

Согласно предварительным данным, материальный ущерб зафиксирован исключительно в Чертковском районе. Инциденты включали возгорание сухой растительности на окраине населенного пункта Осиково, частичное разрушение стены складского комплекса сельскохозяйственного предприятия, а также повреждение окон в двух жилых домах.

