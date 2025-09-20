«Интервидение-2025»
20 сентября 2025 в 05:55

ВСУ устроили массированную атаку дронами на Ростовскую область

Слюсарь: силы ПВО отразили атаку дронов в восьми районах Ростовской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Силы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали масштабный налет БПЛА ВСУ на территории Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале. В ходе ночной операции были перехвачены и уничтожены беспилотные летательные аппараты над восемью муниципальными районами, добавил он.

Размер полученного ущерба будет уточняться, повреждения — восстанавливаться. Важно, что никто из людей не пострадал, — сказано в публикации.

Согласно предварительным данным, материальный ущерб зафиксирован исключительно в Чертковском районе. Отмечается, что инциденты включали возгорание сухой растительности на окраине населенного пункта Осиково, частичное разрушение стены складского комплекса сельскохозяйственного предприятия, а также повреждение окон в двух жилых домах.

Ранее над Москвой сбили девять беспилотников. Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что место падения дронов уже обнаружено, там работают специалисты экстренных служб.

Тем временем российские средства противовоздушной обороны уничтожили 40 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской, Брянской и Липецкой областями, сообщили в Министерстве обороны России. Беспилотники ликвидировали за три часа.

Ростовская область
ВСУ
БПЛА
атаки
