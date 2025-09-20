Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 20 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 20 сентября

Telegram-канал SHOT написал, что серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом, предварительно, ПВО отработала по украинским БПЛА. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно не менее пяти взрывов около 01:15 и 01:30 мск, доносился гул мотора в небе, была слышна сирена воздушной опасности, виднелись вспышки. Как добавил SHOT, дроны могли передвигаться на малой высоте. Сведений о пострадавших не поступало.

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили шесть беспилотников ВСУ над Крымом и Ростовской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Согласно официальному заявлению, инцидент произошел в период с 21:00 до 23:00 по московскому времени.

«19 сентября с 21:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять — над территорией Республики Крым и один — над территорией Ростовской области», — заявили в ведомстве.

В результате атак беспилотников ВСУ пострадали четыре человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В поселке Красная Яруга удар пришелся по гражданскому автомобилю, где ранения получили мужчина и женщина.

«В настоящее время мужчине проводят операцию. Женщине, получившей осколочные ранения грудной клетки, также оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявил Гладков.

Двое мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате действий Вооруженных сил Украины, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале. Инциденты произошли в Горловке и Марьинке.

По словам главы республики, в Никитовском районе Горловки мужчина 1966 года рождения получил ранения средней степени тяжести от удара беспилотника. В Марьинке другой гражданский (1989 г. р.) пострадал от подрыва на взрывоопасном предмете. Обоим пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Мирная жительница прифронтового города Васильевка в Запорожской области погибла в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, под огонь попал многоквартирный дом.

«Идет массированный обстрел со стороны ВСУ Васильевского муниципального округа. Противник обстрелял многоквартирный дом, на данный момент известно об одном погибшем, это женщина 1983 года рождения», — написал губернатор.

Украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Пострадал один мирный житель.

«Шесть фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Поступили данные о ранении одного гражданского лица», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов были повреждены два жилых домостроения. Всего было выпущено шесть единиц различных боеприпасов.

