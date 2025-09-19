Тайный козырь Путина. Чем уникальны чудо-ракеты РФ. Они круче «Орешника»?

После того как президент России Владимир Путин сообщил о постановке на боевое дежурство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», внимание со стороны стран Запада к этой разработке не ослабевает. Иностранные СМИ открыто признают комплекс самым передовым в мире и спорят о его характеристиках, существенная часть которых засекречена. Каковы же особенности «Сармата», что у него общего с «Орешником» и чем он так пугает противников России — в материале NEWS.ru.

Что известно о возможностях «Сармата»

«Сармат» — ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой межконтинентальной ракетой РС-28. Он был создан для замены устаревающего комплекса Р-36М2 «Воевода», стоящего на боевом дежурстве еще со времен Советского Союза. Если ключевой принцип работы «Воеводы» заключается в забрасывании на позиции противника боеголовок максимального веса (и огромной мощности), главная задача «Сармата» иная. Она заключается в доставке менее мощных боеголовок, но в обход вражеских систем ПРО — гарантированно до самой цели.

Сенатор, начальник Центра специального назначения «БАРС-Сармат» Дмитрий Рогозин рассказал NEWS.ru, что одно из главных преимуществ «Сармата» — в его более высокой по сравнению с «Воеводой» разгонной скорости.

«„Сармат“ представляет собой уникальное оружие и настоящее инженерное чудо. Его характеристики позволяют ему нести широкий спектр боеголовок разной мощности и назначения. Мощь этой ракеты такова, что свой активный участок она преодолевает значительно быстрее, чем стоящая на вооружении РВСН „Воевода“. Это значит, что современные и перспективные системы ПРО просто не успеют среагировать на выход „Сармата“ в космическое пространство, а перехватить его на дальней траектории и вовсе практически нереально», — пояснил Рогозин.

Загрузка баллистической ракеты «Сармат» перед пуском во время испытаний Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Чем «Сармат» пугает Запад

Американское издание The National Interest в одном из своих материалов назвало РС-28 «Сармат» лучшей ракетой в мире. «Это общая оценка ряда ведущих мировых экспертов по ракетам, которые считают, что Россия создала действительно передовое ядерное оружие», — отметили обозреватели.

В основу РС-28 легла разработанная еще в советские годы концепция орбитальной бомбардировки. Ее суть такова: ракета выводит боевые блоки на земную орбиту, по которой они могут облететь вокруг планеты и упасть в любой точке. Предсказать, где именно это произойдет, противник не в силах, что создает огромные трудности при перехвате блоков. При этом на финальных участках фрагменты ракеты летят настолько быстро, что никакие современные комплексы ПРО их не достанут.

Рогозин напомнил, что США размещают свои противоракетные системы на Аляске, чтобы прикрыть наиболее опасные направления потенциальных ракетных атак.

«Но в условиях, когда удар может произойти с любого направления, все усилия США за последние годы можно отправлять в корзину», — добавил он.

Более того, все современные комплексы ПРО рассчитаны на перехват только стартующих ракет до вывода боевых блоков в космос. Это делает «Сармат» совершенно недосягаемым.

Чем «Сармат» лучше «Воеводы»

«Воевода», которую называют предшественницей «Сармата», много лет считалась самой самой тяжелой и эффективной среди межконтинентальных баллистических ракет в мире. МБР способна нести десять боевых блоков индивидуального наведения мощностью 550–750 килотонн каждый.

Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков рассказал NEWS.ru, что разгонные и полетные скорости «Воеводы» ниже, чем у «Сармата».

Подъем крышки пусковой установки ракеты РС-20 («Воевода») Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

«Особенность РС-28 „Сармат“ заключается в том, что ракета была создана на основе российской технологии управляемого гиперзвука. При этом предусматривалось, что первоначальный ее старт из шахты должен быть настолько быстрым, чтобы системы ПРО, которые США могут подвинуть к нашим берегам, не смогли бы ее перехватить — до тех пор, пока она не выйдет на такие высоты, где перехват уже бесполезен», — пояснил он.

За счет особенностей запуска ракета преодолевает максимальное расстояние до цели вдвое быстрее «Воеводы», подчеркнул эксперт. Однако у «Сармата» есть еще одна важная особенность.

«Боеголовки этого комплекса маневрируют, и перехватить их на конечном участке невозможно. За счет этого мы убрали из ракеты так называемые ложные боеголовки, которые летели наравне с настоящими. Например, в „Воеводе“ половина боеголовок — ложные, чтобы запутать ПРО противника. А теперь в „Сармате“ — все боеголовки с реальным зарядом, и они все со стопроцентной гарантией достигают цели», — указал собеседник.

Что общего у «Сармата» и «Орешника»

Как и другой нашумевший российский ракетный комплекс — «Орешник», «Сармат» можно использовать и для неядерных ударов. В таком случае боевая часть головного блока ракеты представляет собой металлическую болванку, закаленную для преодоления огромных температур при полете сквозь атмосферу. Такой удар можно сравнить с падением небольшого метеорита, а повреждение цели наносится за счет кинетической энергии болванки и ее передачи при ударе.

При этом российские эксперты подчеркивают не агрессивный, а сдерживающий характер комплекса. «„Сармат“ — это в первую очередь щит. Сама гарантия того, что мы способны нанести агрессору или группе агрессоров неприемлемый ущерб, уже удерживает их от атаки. Это критический элемент стратегической стабильности. Это грозный меч, само наличие которого формирует наш стратегический щит. „Сармат“ создан не для нападения, а для того, чтобы нападение на нас никогда не состоялось», — заключил Рогозин.

