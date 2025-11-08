Рютте рассказал о планах НАТО усилить ядерное сдерживание

НАТО намерена в будущем активнее подчеркивать значение собственного ядерного потенциала для укрепления системы сдерживания и защиты стран Альянса, заявил генсек Альянса Марк Рютте. По его словам, которые передает газета Welt am Sonntag, эта политика направлена на укрепление доверия к возможностям Блока и демонстрацию его решимости защищать союзников.

Важно больше говорить с нашими обществами о ядерном сдерживании, с тем чтобы добиться от них понимания, как это способствует нашей общей безопасности, — заявил Рютте.

Он отметил, что на фоне «опасной и несдержанной ядерной риторики» гражданам стран НАТО не стоит паниковать. По его словам, Альянс способен обеспечить защиту.

Как подчеркнул генсек, ядерное сдерживание остается «гарантией безопасности» НАТО и должно быть «достойным доверия, надежным и эффективным». Он также напомнил, что атомную войну невозможно выиграть и даже вести. В контексте октябрьских учений Steadfast Noon Рютте отметил, что они якобы стали сигналом для всех противников о серьезности намерений НАТО.

Ранее Рютте заявил о критической нехватке систем противовоздушной обороны в европейских странах Альянса. Он призвал увеличить потенциал ПВО на 400%, подтвердив решение НАТО активизировать инвестиции в оборонные нужды.