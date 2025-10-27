Военэксперт раскрыл влияние ракеты «Буревестник» на политику

Российская ракета «Буревестник» как стратегическое оружие имеет потенциал сдерживания и может выступать в качестве фактора давления в международной политике, сказал NEWS.ru доктор военных наук, капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, результаты реальных испытаний заставляют Запад задуматься о возможностях диалога с Россией.

Простыми заявлениями о наличии такого оружия ничего не добьешься. Когда оно начинает летать, причем на 14 тыс. километров, это уже впечатляет. Эта угроза заставляет противника если не сдаться, то пойти на переговоры, пытаться договориться и не довести до применения такого оружия. США и ЕС начнут искать противодействие «Буревестнику». Пока оно не найдено, это фактор влияния, — пояснил Сивков.

По его словам, глобальная гонка вооружений не прекратится из-за «Буревестника». Но в нынешних обстоятельствах эта ракета дает преимущество и российским военным, и дипломатии, добавил он.

26 октября глава государства Владимир Путин во время посещения пункта управления объединенной группировки войск заявил, что еще предстоит решить, к какому типу относится «Буревестник». Он добавил, что также обсуждаются варианты применения ракеты.