«Орешник», «Кинжал», «Циркон». Почему весь мир боится гиперзвука РФ

Гиперзвуковое оружие стало новым трендом в области геополитических игр: все больше стран пытаются разработать собственные образцы. Россия считается лидером в этом сегменте. Какие преимущества у отечественных гиперзвуковых систем и у кого еще есть похожее оружие — в материале NEWS.ru.

Что такое гиперзвуковое оружие

Гиперзвуком обычно называют ракеты или боевые блоки, устанавливаемые на баллистические средства доставки. После разгона они способны развивать в атмосфере скорость как минимум в пять раз выше звуковой (то есть выше 6000 км/ч, или 1,6 км/с). Есть сведения, что существуют образцы, способные лететь в 8, 12 и даже 16 раз быстрее звука. При этом такие снаряды должны сохранять управляемость в полете и возможность маневрировать.

Главное преимущество гиперзвукового оружия — благодаря высокой скорости оно практически неуязвимо для современных средств противоракетной и противовоздушной обороны (ПРО и ПВО). Комплексы ПРО не успевают перехватить столь высокоскоростные объекты.

Гиперзвук дает возможность нанести очень быстрый удар: противник не только не успевает прибегнуть к защитным мероприятиям, но и даже добраться до укрытия. Большинство существующих образцов такого оружия можно использовать с ядерной боевой частью. Все это обеспечивает практически стопроцентную гарантию уничтожения атакуемых целей.

Какое гиперзвуковое оружие есть у России

Согласно открытым источникам, в России есть как минимум четыре типа гиперзвукового оружия:

Авиационный ракетный комплекс «Кинжал». Он проходил испытания с 2017-го, в эксплуатации с 2018 года. «Кинжал» способен разгоняться до 10 чисел Маха (скоростей звука). Носителем ракет является истребитель-бомбардировщик МиГ-31. Они могут поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. В 2023 году на вооружение была принята противокорабельная ракета «Циркон» (с возможностью нанесения удара по наземным объектам). Скорость полета — до 9 Махов, дальность — более 1000 км. Она может запускаться с тех же кораблей, которые применяют ракеты «Калибр». Межконтинентальный ракетный комплекс «Авангард» специально разработан для прорыва ПРО противника и представляет собой связку баллистической ракеты шахтного базирования типа РС-28 и гиперзвукового боевого блока с возможностью ядерного оснащения, который может разгоняться до 28 чисел Маха (9,6 км/с). Такая скорость даже без боевой части обеспечивает ему кинетическую энергию, эквивалентную 18 тоннам тротила. Комплекс стоит на боевом дежурстве с 2023 года. Четвертый тип — ракета «Орешник», ее технические характеристики засекречены.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» Фото: МО РФ/РИА Новости

Какие преимущества дает России гиперзвук

Военный эксперт, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил NEWS.ru, что гиперзвуковое оружие сейчас играет исключительно важную роль в геополитике.

«Это фактически гарантированный инструмент нанесения поражения противнику. Те, кто замышляет что-то против России, понимают, что у нас есть такое универсальное оружие, один из вариантов которого однажды был продемонстрирован в действии почти что в прямом эфире. Это „Орешник“. Удар „Орешником“ по защищенным подземным заводским цехам произвел очень серьезный психологический эффект в мире. Противники РФ понимают, что при прямом нападении они получат ответ таким оружием и защититься никак не смогут. Это очень мощный фактор сдерживания», — пояснил Козюлин.

У каких стран есть гиперзвук и кто его разрабатывает

Гиперзвуковая «дубинка» слишком эффективна, чтобы технически развитые страны не постарались заполучить ее. Однако разработки такого оружия чрезвычайно трудны. Например, США занимаются ими уже более полувека, но за все это время провели лишь одно удачное испытание. В апреле 2025-го Штаты закрыли программу из-за слишком больших затрат. Хотя, по данным американских СМИ, Пентагон еще лелеет надежду вернуться к теме гиперзвука позже, если на это выделят деньги. По оценкам независимого военного эксперта Александра Храмчихина, США все-таки создадут свой вариант такого оружия в ближайшее десятилетие.

По подтвержденным данным, у Китая и КНДР есть гиперзвук. По словам Козюлина, очень мало стран в мире обладают необходимыми компетенциями и возможностями, чтобы получить такое вооружение.

Китайское гиперзвуковое оружие Фото: Fan Peishen/XinHua/Global Look Press

«Могу напомнить, что в 2012 году Рособоронэкспорт подписал контракт с Парижем — французы пользовались нашими услугами для разработки подобного рода оружия. Но потом контракт был расторгнут, и они до сих пор не обладают такими вооружениями, хотя стараются изо всех сил и используют часть российских наработок. Но не получается у них. Похоже, Япония намерена что-то подобное создавать, потому что заявляет, что хочет сделать пассажирский гиперзвуковой самолет. Наверное, все-таки это попытка скрыть очевидное — что они создают оружие», — пояснил Козюлин.

Храмчихин отметил в беседе с NEWS.ru, что у Ирана есть гиперзвуковые военные технологии. По мнению эксперта, эта страна позаимствовала разработки «либо у РФ, либо у Китая». Как добавил Храмчихин, главная трудность в разработке гиперзвука — создание подходящих материалов.

«При таких скоростях аппарат сильно нагревается и практически сгорает, нужны материалы, выдерживающие температуры в тысячи градусов. Еще одна сложность — в системе управления, которая должна работать практически внутри раскаленной плазмы», — пояснил Храмчихин.

Читайте также:

США грозятся взорвать «Силу Сибири — 2»: глупая шутка или мечты Трампа?

Легкий и скорострельный: чем уникален новый автомат АМ-17 от «Калашникова»

США в шоке: Россия доминирует в гонке дронов, в чем секрет успеха ВС РФ