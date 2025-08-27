Чудо-ракета «Циркон» уничтожила базу наемников ВСУ. Она круче «Орешника»?

Вооруженные силы РФ нанесли удар гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон» по зданию Военной службы правопорядка ВСУ в Сумах. Атака велась из акватории Черного моря. Ранее эти ракеты применялись в боевых условиях всего два раза. Что находилось на объекте, который уничтожила российская армия, и чем уникален «Циркон» — в материале NEWS.ru.

Что именно уничтожил «Циркон»

Удар был нанесен гиперзвуковой ракетой «Циркон» еще 21 августа. По данным координатора украинского сопротивления Сергея Лебедева, целью атаки было здание Военной службы правопорядка в Сумах, где располагалась база иностранных наемников.

«Это был элитный лагерь наемников, главным образом английских. Там располагались тренировочная база и казармы инструкторов. Это были также узкопрофильные специалисты, которые могли обслуживать дорогостоящую технику», — рассказали NEWS.ru в подполье.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Это третье за всю историю боевое применение сверхсекретной ракеты 3М22 «Циркон». Первые ее испытания стартовали в 2016-м. Президент РФ Владимир Путин анонсировал серийное производство ракеты в 2019-м. С начала специальной военной операции «Циркон» встал на вооружение российского Военно-морского флота (ВМФ). Первые два боевых пуска были произведены в феврале и марте 2024 года по наземным вражеским целям.

Что известно о технических характеристиках и возможностях «Циркона»

Из открытых источников известно, что гиперзвуковая ракета «Циркон» способна развивать скорость около 9 Махов, ее дальность составляет более 1000 км, и оружие может уничтожать как морские, так и наземные цели. Основные цели «Циркона» — надводные корабли противника разных классов от фрегатов до авианосцев, а также наземные военные объекты.

Военный эксперт Юрий Кнутов напомнил, что данное оружие — это второе поколение российских гиперзвуковых ракет. Первое — «Кинжал».

Российский фрегат «Адмирал Горшков» выполняет стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» Фото: РИА Новости

«Это ракеты морского базирования, которые размещаются на кораблях и подводных лодках. Благодаря гиперзвуковой скорости они летят в плазме, что затрудняет обнаружение с помощью радиолокационных средств и перехват с помощью ракет, которые используют с активной головкой самонаведения. Лучи от радаров или от активной головки самонаведения поглощаются плазмой, и, таким образом, назад сигнал не возвращается и отметки о цели нет. Можно только использовать инфракрасные датчики, инфракрасные системы и ракеты с инфракрасной головкой самонаведения», — объяснил аналитик NEWS.ru.

Почему «Циркон» прозвали убийцей авианосцев

По словам Кнутова, ракета создавалась для борьбы с авианосными ударными группами, в первую очередь как «убийца авианосцев», но «Циркон» также можно применять по наземным целям.

«На сегодняшний день благодаря тому, что „Циркон“ не только имеет такую большую скорость, но и маневрирует, перехватить такую ракету невозможно. Это оружие используют по наземным целям из-за его крайне маленького подлетного времени. За счет огромной скорости ракеты очень быстро достигают цели», — пояснил Кнутов.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков подтвердил, что «Циркон» может поражать защищенные объекты, которые находятся на суше.

«Конечно, есть у нас и другие гиперзвуковые комплексы, например „Кинжал“, но с помощью „Циркона“ это удобнее сделать с моря. Для этого привлекают корабли, у которых есть пусковые установки. Даже ЗРК „Пэтриот“ со своими противоракетами не способен справиться с гиперзвуковым „Цирконом“. Удар по Сумам был нанесен именно таким образом, чтобы получить стопроцентную гарантию. По сравнению с другими ракетами „Циркон“, конечно, выигрывает. Однако нужно понимать, что это дорогостоящий боеприпас, поэтому его применяют, как и „Кинжал“, в тех случаях, когда цель оправдывает средства», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Читайте также:

Новый ужас для Украины: в чем сила «Кинжала», почему он круче «Орешника»

Катастрофа в Закарпатье: «Калибры» разбомбили американский завод ВСУ

Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие