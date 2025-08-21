Новый ужас для Украины: в чем сила «Кинжала», почему он круче «Орешника»

Утром 21 августа Вооруженные силы РФ атаковали аэробаллистическими ракетами «Кинжал» авиабазу Дубно в Ровненской области на западе Украины. Целью атаки стала военная инфраструктура. По подсчетам аналитиков, за все время проведения СВО до этого момента «Кинжалы» применялись ВС РФ только пять раз. Что представляет собой эта гиперзвуковая ракета и почему было необходимо атаковать украинские объекты именно этим оружием, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно об ударе «Кинжалами» по авиабазе Дубно

О нанесении Вооруженными силами России комбинированного удара по авиабазе Дубно в Ровненской области сообщил Telegram-канал «Осведомитель». По данным источника, российские военные использовали аэробаллистические ракеты «Кинжал».

«Впервые за долгое время „Кинжалы“ в количестве четырех штук нанесли удар по авиабазе Дубно в Ровненской области. <…> Туда же устремились крылатые ракеты воздушного и морского базирования», — отмечается в публикации. Целью удара высокоточным оружием стала украинская военная инфраструктура.

В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

По мнению источников, такая атака может быть предвестником скорого завершения конфликта: Вооруженные силы РФ стремятся нанести максимальный урон противнику, чтобы после окончания боевых действий ему потребовалось больше времени и ресурсов на восстановление военной инфраструктуры.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, удар «Кинжалами» по авиабазе на Украине ставит ВСУ в тяжелое положение. Он выразил сомнение, что это подготовка к завершению конфликта.

«Если будет подписано мирное соглашение на условиях Запада, в чем я очень сомневаюсь, то Запад будет готов оказать быструю и масштабную военную помощь киевскому режиму, а также финансовую помощь. И поэтому все эти объекты будут быстро восстановлены. Поэтому вопрос стоит в том, чтобы демилитаризация Украины была предусмотрена в соглашении. Но эти удары по авиабазе имеют принципиальное значение для боевых действий сегодня и завтра», — убежден эксперт.

В чем главное преимущество «Кинжала» и почему его редко применяют

Аэробаллистические ракеты с гиперзвуковой скоростью полета крайне сложно обнаружить, сопровождать и поразить зенитно-ракетными комплексами, объяснил NEWS.ru военный эксперт экс-полковник Генштаба Михаил Ходаренок. Командование российской армии учитывает эти обстоятельства при принятии решения о применении.

«Почему редко применяют „Кинжалы“ — на этот вопрос трудно дать точный ответ, поскольку он требует раскрытия военных тайн. Оснащение такими ракетами — это секретная информация. Никто не знает их точное количество. Выбор целей для мх применения осуществляется исходя из соображений целесообразности», — добавил аналитик .

Запуск ракеты «Кинжал» Фото: Павел Львов/РИА Новости

Когда «Кинжал» запускают по цели, то подлетное время, чтобы подготовить меры защиты, очень маленькое, подтвердил Кнутов. Он провел аналогию с тактикой, применяемой на авиабазах во время ВОВ.

«В годы Великой Отечественной войны использовался такой прием защиты самолетов: когда поступает информация о налете противника, все машины поднимают в воздух. Они просто находятся в полете, но могут еще перебазироваться на запасные аэродромы. То есть фактически удар наносится тогда, когда на аэродроме уже ничего нет. Против „Кинжалов“ такой защиты не существует. Взлететь никто просто не успевает, а их применение носит точечный характер», — рассказал собеседник NEWS.ru.

В чем отличие «Кинжала» от «Орешника»

По словам Кнутова, «Кинжал» и «Орешник» — это абсолютно разные гиперзвуковые ракеты, которые отличаются во всем.

«У „Кинжала“ одна боевая часть, а у „Орешников“ может быть целая группа боеголовок. Использование „Орешника“ — это удар по площадям, как „Грады“ бьют и накрывают большой участок территории. „Кинжал“ в свою очередь — высокоточное оружие. Спастись невозможно, работает как скальпель», — заключил эксперт.

