Бомба, террорист-смертник, MI6: РФ сорвала теракт на Крымском мосту

ФСБ предотвратила новую попытку теракта ВСУ на Крымском мосту. В качестве средства доставки устройства преступники использовали автомобиль. По данным силовиков, по пути в Крым машина пересекла границы нескольких стран. Связана ли попытка диверсии с решающей фазой переговоров по конфликту на Украине, на какие действия она спровоцировала бы Москву — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ хотели подорвать Крымский мост

Силовики предотвратили готовившийся спецслужбами Украины теракт на Крымском мосту, сообщил 18 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Отмечается, что злоумышленники планировали использовать для нападения автомобиль Chevrolet Volt, начиненный взрывчаткой.

«Установлено, что автомашина с самодельным взрывным устройством большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через ряд стран», — подчеркнули в ЦОС.

По данным ФСБ, автомобиль пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии. Его должны были доставить в Краснодарский край на частном автовозе. Затем злоумышленники планировали передать Chevrolet другому водителю, который выехал бы на нем в Крым через Крымский мост и стал террористом-смертником. В Киеве намеревались использовать его втемную.

Сотрудники ФСБ своевременно раскрыли планы террористов, обезвредили взрывное устройство и задержали всех лиц, причастных к подготовке преступления. В спецслужбе выяснили, что транспортное средство было начинено взрывчаткой финского производства.

В 2025 году это уже не первая попытка Украины совершить теракт на Крымском мосту. В апреле белорусские силовики задержали микроавтобус, направлявшийся к путепроводу для совершения диверсии. Внутри было обнаружено более полутонны синтетической взрывчатки. Автомобиль должен был пересечь границу Польши и Белоруссии.

Кто стоит за подготовкой теракта на Крымском мосту

Подготовку очередного теракта на Крымском мосту курировала Великобритания, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, в организации атаки были задействованы несколько разведслужб.

«Тот факт, что автомобиль проехал через несколько стран — Украину, европейские государства — и въехал к нам через Грузию, говорит о том, что была дана команда соответствующими спецслужбами его не досматривать. В этой операции были задействованы разведки Европы, ее могла курировать MI6. Взрывчатка финская, это свидетельствует о том, что спецслужбы Финляндии также участвовали в подготовке теракта», — пояснил аналитик NEWS.ru.

Какую цель преследовали организаторы диверсии

По мнению Кнутова, теракт должен был спровоцировать Россию на ответные действия, чтобы сорвать договоренности, достигнутые на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

«Главное для злоумышленников — это политический резонанс: „Вы требуете, чтобы мы признали Крым российским, вот вам ответ: взорвем Крымский мост, и полуостров все равно не будет вашим“. Это намек, потому что с военной точки зрения данная операция не имеет никакого значения. Десятки людей могли погибнуть или пострадать. Это теракт против мирных жителей, который должен вызвать политический резонанс, страх, недовольство среди простых людей, а также давление на руководство страны, чтобы мы приняли меры на условиях Киева», — пояснил Кнутов.

Украинские власти заинтересованы в продолжении конфликта, заявил NEWS.ru лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Для Владимира Зеленского и его хунты это единственный способ существования. По этой причине они готовы к любым самым гнусным и кровавым провокациям и не будут брать в расчет жертвы среди гражданских. После саммита РФ — США Зеленский оказался в ситуации „делай или уходи“. Давление на него возрастет не только на поле боя, но и на дипломатическом фронте. Значит, будет еще больше попыток сорвать мирный процесс, максимально обострить ситуацию», — сказал депутат.

Могла ли Москва в ответ на теракт на Крымском мосту применить ядерное оружие

В России видят возросшую террористическую активность противника, отметил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Он подчеркнул, что только благодаря профессионализму наших спецслужб и чуду удалось предотвратить очередную диверсию на Крымском мосту.

«В данный момент использование ядерного оружия, в частности „Орешника“, нашими вооруженными силами исключено. Этого не допускает наше высшее политическое руководство. Надо учитывать, что в доктрине прописано использование ядерного оружия только в случае больших рисков и угрозы поражения России. Слава богу, об этом речь не идет. Если бы у них получилось, я думаю, что наши действия были бы жестче. Мы видим, что после каждой атаки противника „обратка“ прилетает немедленно. Достаточно посмотреть на удары по Одесской области, где была поражена нефтебаза», — отметил собеседник NEWS.ru.

У ВС РФ есть все возможности многократно усилить удары по Украине, добавил Миронов. «Это и будет нашим ответом, если режим Зеленского не уйдет и продолжит совершать теракты против России и ее жителей. Более того, мы можем ликвидировать этот режим военным путем, но пока мы хотим сделать это дипломатическим способом, руками его западных кураторов», — заключил он.

