13 августа 2025 в 03:00

«Ударим сразу вглубь Польши»: после атаки на Калининград НАТО уже не будет

Военно-морской флот РФ Военно-морской флот РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Немецкое издание Bild опубликовало информацию, согласно которой Россия усиливает свое военное присутствие на Балтике. Недавно министр обороны РФ Андрей Белоусов проводил инспекцию войск в Калининграде. При этом командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью «грозится стереть регион с лица земли». Решится ли НАТО на удар по Калининграду, как предупредить атаку и каким будет ответ — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ усиливают присутствие на Балтике

Немецкая газета Bild опубликовала информацию, согласно которой Россия усиливает свое присутствие в Балтийском регионе как на воде, так и в воздухе. В статье отмечается, что авиация и флот ВС РФ все чаще подходят к границам стран НАТО. Кроме того, через Балтийское море идет большой поток танкеров, следующий в основном в порт Усть-Луга.

Также авторы акцентируют внимание на том, что в Пионерске (Калининградская область) находится радиолокационная станция. В статье ее обвиняют в создании помех навигационным системам.

Что предпринимает Россия в Калининграде

В субботу, 9 августа, министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА стали приоритетными задачами для региона. Также Белоусов проверил подразделения войск ПВО и дал ряд поручений командованию Балтийского флота.

В самой области регулярно проводятся военные маневры. Так, в конце июля морские пехотинцы Балтфлота провели тактические учения по противодесантной обороне побережья. Это происходило в рамках оперативных маневров Военно-морского флота «Июльский шторм».

Андрей Белоусов на инспекции объектов военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области Андрей Белоусов на инспекции объектов военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области Фото: МО РФ

Как на Западе угрожали Калининградской области

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть с лица земли Калининградскую область. Об этом он сказал на конференции Ассоциации армии США LandEuro в немецком Висбадене. Также военачальник отметил, что Альянс реализует стратегию, направленную на укрепление военно-промышленного сотрудничества и наращивание возможностей стран НАТО для противодействия «российской угрозе».

«Взять, к примеру, Калининград. Знаете, можно сколько угодно спорить, но Калининградская область примерно 75 километров в ширину, со всех сторон окружена НАТО. У нас нет ни единой причины не уничтожить этот оборонительный район с целью сдерживания России. Мы можем сделать это в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо. Мы это уже запланировали, стратегия уже разработана», — утверждал он.

Может ли НАТО решиться на удар по Калининграду

Североатлантический альянс давно уже вынашивает подобные планы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. «Мы даже знаем, какие именно. Один из них называется „Затрудненный район — Д“. Они уже давно дергают нас за усы, но я думаю, что им все-таки хватит ума не тягаться с нами», — заявил он.

Аналитик напомнил, что Калининградская область вовсе не «окружена» со всех сторон. «Они забывают, что у России там есть свой кусок Балтийского берега. Так что натовский генерал Донахью здесь проявил безграмотность. Кроме того, у РФ там достаточно мощная группировка», — заключил Баранец.

Как Россия ответит на агрессию

«Я не исключаю, что там появится „Орешник“. Так же, как появится у соседней Белоруссии. И вообще, у нас достаточно мощные ракеты, которые даже не надо доставлять в Калининградскую область авиацией. Мы можем с Урала запустить ракеты, которые попадут в те войска НАТО, которые будут нападать на этот регион. И безусловно, нам поможет наш союзник — Белоруссия, — который, случись что, будет драться за Калининградскую область», — сказал Баранец.

Во всех стратегических планах противостояния НАТО с Россией всегда значится Калининградская область как один из приоритетных объектов для атаки западных войск, отметил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Регион весьма хорошо укреплен и с суши, и с моря, и с воздуха. Кроме того, стоит туда вторгнуться неприятелю, немедленно последует самый жесткий ответ», — заявил Журавлев.

Военно-морской флот РФ Военно-морской флот РФ Фото: МО РФ

Еще в 2019 году в Калининградской области были развернуты зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Влиятельный американский военно-аналитический сайт Defence News в этой связи в своей редакционной статье отмечал: «Эти комплексы не только защищают небо над российским анклавом и делают неэффективной любую атаку, но и заставляют чувствовать себя небезопасно авиацию НАТО во всем Балтийском регионе, в Польше и Германии. Это зона контроля С-400».

Станет ли Сувалкский коридор ключевой точкой для ответа России

«Они этого боятся, как мыши кота. У них во всех планах, во всех учениях предусмотрено, что через Сувалкский коридор танковые армады Белоруссии и России рванут на помощь Калининграду. Они спят и видят, разрабатывают свои агрессивные планы. И потому они уже приготовились его перекрыть. Они нас за дураков держат? Вы подтягиваете туда орудия, танки перекрываете, а мы ударим с совершенно другой стороны! Сразу вглубь Польши или Литвы, например. Откуда они уйдут к коридору? У них все и рухнет», — завершил Баранец.

