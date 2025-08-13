«Ударим сразу вглубь Польши»: после атаки на Калининград НАТО уже не будет

Немецкое издание Bild опубликовало информацию, согласно которой Россия усиливает свое военное присутствие на Балтике. Недавно министр обороны РФ Андрей Белоусов проводил инспекцию войск в Калининграде. При этом командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью «грозится стереть регион с лица земли». Решится ли НАТО на удар по Калининграду, как предупредить атаку и каким будет ответ — в материале NEWS.ru.

Как ВС РФ усиливают присутствие на Балтике

Немецкая газета Bild опубликовала информацию, согласно которой Россия усиливает свое присутствие в Балтийском регионе как на воде, так и в воздухе. В статье отмечается, что авиация и флот ВС РФ все чаще подходят к границам стран НАТО. Кроме того, через Балтийское море идет большой поток танкеров, следующий в основном в порт Усть-Луга.

Также авторы акцентируют внимание на том, что в Пионерске (Калининградская область) находится радиолокационная станция. В статье ее обвиняют в создании помех навигационным системам.

Что предпринимает Россия в Калининграде

В субботу, 9 августа, министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА стали приоритетными задачами для региона. Также Белоусов проверил подразделения войск ПВО и дал ряд поручений командованию Балтийского флота.

В самой области регулярно проводятся военные маневры. Так, в конце июля морские пехотинцы Балтфлота провели тактические учения по противодесантной обороне побережья. Это происходило в рамках оперативных маневров Военно-морского флота «Июльский шторм».

Как на Западе угрожали Калининградской области

В июле командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть с лица земли Калининградскую область. Об этом он сказал на конференции Ассоциации армии США LandEuro в немецком Висбадене. Также военачальник отметил, что Альянс реализует стратегию, направленную на укрепление военно-промышленного сотрудничества и наращивание возможностей стран НАТО для противодействия «российской угрозе».

«Взять, к примеру, Калининград. Знаете, можно сколько угодно спорить, но Калининградская область примерно 75 километров в ширину, со всех сторон окружена НАТО. У нас нет ни единой причины не уничтожить этот оборонительный район с целью сдерживания России. Мы можем сделать это в неслыханные сроки и быстрее, чем когда-либо. Мы это уже запланировали, стратегия уже разработана», — утверждал он.

Может ли НАТО решиться на удар по Калининграду

Североатлантический альянс давно уже вынашивает подобные планы, отметил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец. «Мы даже знаем, какие именно. Один из них называется „Затрудненный район — Д“. Они уже давно дергают нас за усы, но я думаю, что им все-таки хватит ума не тягаться с нами», — заявил он.

Аналитик напомнил, что Калининградская область вовсе не «окружена» со всех сторон. «Они забывают, что у России там есть свой кусок Балтийского берега. Так что натовский генерал Донахью здесь проявил безграмотность. Кроме того, у РФ там достаточно мощная группировка», — заключил Баранец.

Как Россия ответит на агрессию

«Я не исключаю, что там появится „Орешник“. Так же, как появится у соседней Белоруссии. И вообще, у нас достаточно мощные ракеты, которые даже не надо доставлять в Калининградскую область авиацией. Мы можем с Урала запустить ракеты, которые попадут в те войска НАТО, которые будут нападать на этот регион. И безусловно, нам поможет наш союзник — Белоруссия, — который, случись что, будет драться за Калининградскую область», — сказал Баранец.

Во всех стратегических планах противостояния НАТО с Россией всегда значится Калининградская область как один из приоритетных объектов для атаки западных войск, отметил в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. «Регион весьма хорошо укреплен и с суши, и с моря, и с воздуха. Кроме того, стоит туда вторгнуться неприятелю, немедленно последует самый жесткий ответ», — заявил Журавлев.

Еще в 2019 году в Калининградской области были развернуты зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф». Влиятельный американский военно-аналитический сайт Defence News в этой связи в своей редакционной статье отмечал: «Эти комплексы не только защищают небо над российским анклавом и делают неэффективной любую атаку, но и заставляют чувствовать себя небезопасно авиацию НАТО во всем Балтийском регионе, в Польше и Германии. Это зона контроля С-400».

Станет ли Сувалкский коридор ключевой точкой для ответа России

«Они этого боятся, как мыши кота. У них во всех планах, во всех учениях предусмотрено, что через Сувалкский коридор танковые армады Белоруссии и России рванут на помощь Калининграду. Они спят и видят, разрабатывают свои агрессивные планы. И потому они уже приготовились его перекрыть. Они нас за дураков держат? Вы подтягиваете туда орудия, танки перекрываете, а мы ударим с совершенно другой стороны! Сразу вглубь Польши или Литвы, например. Откуда они уйдут к коридору? У них все и рухнет», — завершил Баранец.

