Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, которые приводит ведомство, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА.

Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.

В конце июля морпехи Балтийского флота провели тактические учения по противодесантной обороне побережья в рамках оперативных маневров Военно-морского флота «Июльский шторм». Всего участие в них принимало свыше 300 военнослужащих. Также задействовано более 20 единиц специальной техники соединения морской пехоты.

Незадолго до этого командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.