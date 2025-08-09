Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:20

Белоусов проверил оборону Балтийского флота и назвал приоритеты

Белоусов назвал приоритетом для МО укрепление обороны Калининградской области

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры Балтийского флота в Калининградской области. По его словам, которые приводит ведомство, приоритетной задачей в регионе является укрепление береговой системы наблюдения и наращивание средств отражения атак БПЛА.

Также Белоусов проверил подразделения войск противовоздушной обороны. В завершение работы глава российского военного ведомства провел совещание с командованием Балтийского флота и дал ряд поручений.

В конце июля морпехи Балтийского флота провели тактические учения по противодесантной обороне побережья в рамках оперативных маневров Военно-морского флота «Июльский шторм». Всего участие в них принимало свыше 300 военнослужащих. Также задействовано более 20 единиц специальной техники соединения морской пехоты.

Незадолго до этого командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может полностью стереть Калининградскую область с лица планеты. По его словам, военный блок обладает достаточным потенциалом для уничтожения региона.

Андрей Белоусов
оборона
Минобороны РФ
Калининградская область
