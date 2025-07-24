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24 июля 2025 в 07:43

Балтийский флот отрабатывает задачи по обороне побережья в рамках учений

Тактические учения «Июльский шторм» Тактические учения «Июльский шторм» Фото: МО РФ

Морпехи Балтийского флота проводят тактические учения по противодесантной обороне побережья в рамках оперативных маневров Военно-морского флота «Июльский шторм», сообщили в пресс-службе флота. Всего участие в них принимают свыше 300 военнослужащих. Также задействовано более 20 единиц специальной техники соединения морской пехоты.

В Калининградской области в рамках оперативного учения Военно-морского флота «Июльский шторм» к выполнению учебно-боевых задач приступили подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота. В мероприятиях задействовано свыше 300 военнослужащих и более 20 единиц боевой и специальной техники, — говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделения морской пехоты Балтийского флота будут участвовать в учениях еще несколько дней. В рамках них пехотинцы отработают задачи по обороне побережья с применением стрелкового оружия и вооружения боевой техники.

Министерство обороны России объявило о начале оперативных учений Военно-морского флота России «Июльский шторм» накануне, 23 июля. Они стартовали в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей. Мероприятия проводятся с 23 по 27 июля.

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