Либо сделка, либо Украине конец: что Трамп пообещал Зеленскому

Встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также руководителей ряда европейских стран в Вашингтоне оставила ощущение недосказанности. С одной стороны, украинский президент выразил готовность обсудить тему территорий. Однако не был снят с повестки вопрос о закупках Европой американского оружия для Киева. Создалось впечатление, что страны ЕС под видом мира продвигают собственные военные инициативы. Какие вопросы остались без ответа по итогам переговоров Трампа, Зеленского и европейских лидеров в Белом доме — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры в Белом доме

18 августа Трамп провел в Белом доме переговоры с Зеленским. Позже к ним присоединились генсек НАТО Марк Рютте, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава Финляндии Александр Стубб и премьер Италии Джорджа Мелони.

В ходе встречи с украинским коллегой президент США заявил, что добился «хорошего прогресса» на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, и выразил надежду на такой же результат по итогам контактов с Зеленским. По словам Трампа, в случае удачного исхода состоится трехсторонняя встреча.

Кроме того, считает глава Белого дома, есть «разумные шансы» на завершение украинского конфликта. Трамп объяснил, что временное перемирие может дать стратегическое преимущество одной из сторон, позволив отстраиваться и перегруппировываться, поэтому другая сторона его может не хотеть.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: AP/TASS

Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером и обсудить с ним территориальный вопрос, не ответив при этом, согласен ли пойти на уступки. Он также впервые допустил, что не будет настаивать на прекращении огня как условии для продолжения переговоров.

В чем позиции Киева и ЕС противоречат российской

Трамп подчеркнул, что «либо сегодня будет сделка, либо поддержка Украины прекращается». Участники встречи также обсудили гарантии безопасности для Украины, которые европейские страны предоставят при координации с США. Впрочем, что именно будут включать в себя «гарантии безопасности» для Киева, пока не раскрывается. При том, что по-прежнему остается в повестке закупка ЕС американского оружия на $100 млрд. Также европейские лидеры не отказываются от идеи ввода на территорию Украины объединенного воинского контингента. Сам Зеленский лучшей гарантией безопасности для своей страны назвал ВСУ.

«Гарантии безопасности — это сильная армия, это может дать только Украина. Финансирование этой армии может дать только Европа. Оружие — это может дать наше внутреннее производство, европейское производство, но есть дефицитные вещи, которые есть только в США. Вот это я считаю гарантиями безопасности», — заявил Зеленский.

Очевидно, что Запад настроен продолжать милитаризацию Украины, что противоречит одной из основополагающих целей СВО.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Как лидеры ЕС пытаются переиграть Трампа

Европейские лидеры пытаются полностью заменить повестку для Трампа, считает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. Он обратил внимание на два момента. Во-первых, лидер США нацелен либо на полное завершение конфликта в результате соглашения, либо уход в сторону и, соответственно, перекладывание его на европейцев.

«ЕС второй вариант совершенно не устраивает. Они готовы помогать, обеспечивать информационную поддержку, но у них нет не только материальных, но даже финансовых ресурсов. Нынешняя европейская модель полностью зависит от Соединенных Штатов, от наполнения экономики ликвидностью, в том числе за счет бюджетов со стороны США», — пояснил политолог NEWS.ru.

Поэтому, по его словам, пока рано говорить, удалось европейским лидерам переиграть Трампа или нет. «Но они, разумеется, хотели бы вовлечь лидера США в форматы поддержки Украины, которые были при Байдене. И, собственно, все, что было сказано на встрече в Овальном кабинете — это лесть Трампу, а он ей подвержен. Но пока не решено, что Трамп займет сторону Европу, — он все-таки опытный политик, который вряд ли поведется на дешевые трюки», — добавил Ткаченко.

Как Трамп выразил свое отношение к России во время встречи в Белом доме

По отдельным комментариям участников переговоров можно судить, что европейские лидеры пытались изменить точку зрения Трампа, оказывая на него давление как предварительно, так и во время самой встречи, считает первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Но Трамп — достаточно умный человек, которого не так просто переубедить. Он принял определенное решение, поэтому довольно тактично общался со всеми: и с Зеленским, и со всеми его „родителями“ из Европы — с теми, кто привел двоечника на педсовет», — поиронизировал сенатор в разговоре с NEWS.ru.

По его словам, Трамп понимает, что европейцы пытаются настроить его против России. «Но то, что он вчера при всех прервал встречу и пошел разговаривать с Путиным, дорогого стоит. Это говорит о его уважении к нашему лидеру и о том, что он не нарушает достигнутых между ними договоренностей», — подчеркнул парламентарий.

Какой сценарий предпочтителен для РФ

Безусловно, выход США из игры — самый лучший для РФ сценарий, убежден Ткаченко. По его словам, это основная цель российской дипломатии, потому что тогда Москва останется один на один с Евросоюзом.

«Европа при всех ее амбициях — политический и военный карлик, путь и экономическая сверхдержава. Поэтому с ней проще обсуждать вопросы архитектуры европейской безопасности, общеевропейского экономического пространства. Это была бы идеальная ситуация», — заключил политолог.

