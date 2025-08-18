Зеленский готовит скандал в Белом доме? Чего ждут от встречи с Трампом

Владимир Зеленский бросил вызов президенту США Дональду Трампу еще до того, как прибыл на переговоры в Белый дом. Чего ждут мировые СМИ от встречи Трампа и Зеленского 18 августа, готовится ли скандал?

Как Зеленский бросил вызов Трампу, версия The Daily Mail

Уже через минуты после того как президент США Дональд Трамп объявил о возможных условиях урегулирования конфликта на Украине, Владимир Зеленский бросил ему вызов, публично отвергнув «мирный план Трампа». Британская The Daily Mail ожидает, что вторая встреча Трампа и Зеленского в Белом доме может оказаться еще более напряженной, чем первая.

Первая встреча Зеленского и Трампа в Белом доме прошла 28 февраля. Западные СМИ назвали ее «одной из крупнейших дипломатических катастроф в новейшей истории». Разговор Трампа, Зеленского и вице-президента Джей Ди Вэнса окончился перепалкой на повышенных тонах, после чего украинский политик досрочно покинул переговоры, а «ресурсная сделка», к которой стремился Трамп, не была подписана. 4 марта Трамп приостановил военную помощь Украине.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Новая перепалка между двумя президентами началась уже в воскресенье: когда президент США заявил, что «Киев может закончить эту войну почти немедленно», президент Украины объявил, что «все начала Россия» и у ВСУ якобы «есть успехи в Донбассе». По последним данным, Зеленский перед вылетом в США проводит встречу со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом.

The Daily Mail полагает, что Зеленский едет в Вашингтон, чтобы повторить скандал. Его поддерживает команда европейцев из «коалиции желающих», в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер Италии Джорджа Мелони, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Марк Рютте и примкнувший к ним президент Финляндии Александр Стубб, которого, по версии европейских СМИ, взяли из-за его «хороших отношений с Трампом».

Однако Трамп нарушил эти планы: источники Bild сообщили, что в Белом доме сначала примут Зеленского и только потом к ним смогут присоединиться европейцы. Впрочем, лидеры ЕС в долгу не остались: перед тем как пустить Зеленского к Трампу, они проведут «подготовительную встречу» с украинским союзником.

Что ждут мировые СМИ перед встречей Зеленского и Трампа 18 августа

Зеленский и европейская делегация прибыли в Вашингтон около полудня (19 часов по Москве). Уже к 20:00 мск президента Украины ожидают в Белом доме. Тет-а-тет между Трампом и Зеленским продлится около часа, после этого в парадную столовую Белого дома пригласят европейских лидеров; там они сделают «семейное фото», после чего в восточном крыле начнется трехсторонняя встреча.

Иранская Saheb Khabar отмечает, что при встрече Зеленского не будет ни красной ковровой дорожки, ни торжественности, с которой Путина встречали на Аляске: никаких парадных мероприятий не запланировано.

Катарская Al Jazeera пишет, что одной из ключевых тем переговоров станет невступление Украины в НАТО (о чем ранее заявил Трамп). Европа настаивает, что взамен США должны предложить Киеву «гарантии безопасности без НАТО».

Владимир Зеленский Фото: ТАСС

Американская Axios озаботилась вопросом о том, в чем будет Зеленский в Белом доме, ведь в прошлый раз его раскритиковали за то, что явился без костюма, изображая «воюющего лидера»: «Будущее Украины зависит от костюма!» Axios утверждает, что на этот раз администрация США заранее проинформировала Киев о необходимости формального дресс-кода.

В комментариях читатели The Daily Mail назвали причину, по которой позиции Трампа и Путина «внезапно» настолько сблизились.

«Трампу приходится давить на Зеленского, потому что он знает, что у него нет возможностей повлиять на Путина. Вся болтовня про „буду жестким к России“ — блеф. Путин добивается от него того, чего хочет», — пишет oft123.

«Трамп упускает огромный „красный флаг“. Китай внимательно наблюдает. Если часть Украины отдадут России, то это будет зеленый свет для вторжения на Тайвань», — утверждает DuckSoup123.

«Да просто дайте уже Трампу Нобелевскую премию мира, чтобы мы поменьше слышали про него», — предлагает Kypreos1.

