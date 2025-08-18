«Затянуть и пропетлять»: назван возможный ход Зеленского на переговорах Член ОП Рогов: Зеленский будет прятаться за Конституцию на переговорах с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский будет соглашаться с позицией главы Белого дома Дональда Трампа, но будет прикрываться Конституцией, чтобы не выполнять договоренности, уверен председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что украинский лидер постоянно трактует законы Украины, как ему удобно.

Есть нюансы, и этими нюансами будет якобы желание соблюдать действующее законодательство, которое Зеленский постоянно нарушает и переписывает под себя, как только хочет, абсолютно незаконно. Яркий пример тому — отсутствие выборов длительное время. Но когда надо, он сразу ссылается на Конституцию и на то, что он ей полностью подчиняется и должен соответствовать. Поэтому я думаю, что Зеленский будет пытаться затянуть и пропетлять, — пояснил Рогов.

По словам эксперта, цель Зеленского очень простая. Как считает Рогов, украинский лидер рассчитывает, что Трамп сместит фокус на другие проблемы.

С какой целью? С очень простой. Вдруг у Трампа собьется прицел, и он займется чем-то другим внутренним — Китаем или чем-то еще. Поэтому Зеленский едет совершить невероятное, затянуть и пропетлять. Но получится ли у него это, покажет ближайшее время с учетом того, что он человек не очень умный, но очень исполнительный, то есть может исполнить что угодно, — заключил эксперт.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Украина отказывается признавать Крым российским из-за опасений Зеленского. По словам политика, для украинского лидера согласие на такой шаг означало бы наступление мира, проведение выборов и, как следствие, его политическое поражение.