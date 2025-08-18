«Пролетает»: названа причина отказа Зеленского признавать Крым российским

Украина не признает Крым российским из-за страха президента страны Владимира Зеленского, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, для украинского лидера согласие с этим условием означает мир, выборы и политическое поражение.

Дело в том, что для Зеленского признание Крыма российским означает мир, выборы и его пролет на них. Он неизбираемый, но здесь позиция Зеленского совпадает с европейскими глобалистами, потому что и к ним точно так же избиратель предъявит претензии: «А зачем было столько жертв и денег, когда вы подписали то, что можно было бы подписать в 2022 году с меньшими жертвами и без потерь таких территорий?» — пояснил Олейник.

Он отметил, что на предстоящих переговорах с главой Белого дома Дональдом Трампом у Зеленского будет всего три варианта. По его словам, отказ от диалога приведет к потере поддержки США, а согласие — к необходимости выполнять условия, которые могут быть политически опасными. Он отметил, что Киев может попытаться сорвать сделку, обвинив Россию в срыве договоренностей, но это лишь усугубит ситуацию.

Каким может быть итог переговоров Зеленского и Трампа? Первый вариант — это сказать Трампу на его условия «нет». Тогда Трамп уже обозначил позицию: «Пожалуйста, занимайтесь сами, воюйте, я умываю руки». Второй вариант — сказать «да». И третий вариант — сказать «да», а потом пытаться сорвать сам процесс сделки, то есть совершать любые действия, чтобы обвинить Россию, что она не захотела сделку. Поэтому у Зеленского практически сегодня нет хороших решений, и любой его ход ухудшает ситуацию, — резюмировал Олейник.

Ранее политолог Александр Перенджиев выразил мнение, что Зеленский никогда не откажется от Крыма. По его словам, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.