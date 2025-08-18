Политолог предсказал позицию Зеленского по Крыму на переговорах с Трампом Политолог Перенджиев: Зеленский никогда не откажется от Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский никогда не откажется от Крыма, выразил мнение в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По словам военного политолога, украинский лидер понимает, что любые заявления об отказе от территорий могут спровоцировать дальнейшие требования.

Конечно, Зеленский не будет ни от чего отказываться. Я не знаю, почему в это кто-то верит, в том числе и лидер США Дональд Трамп. Зеленский понимает, что как только начнет говорить, что он от чего-то отказывается, то начнется движение. Скажут, от Донбасса еще отказываться и дальше. На сегодняшних переговорах Зеленский, конечно, не будет спорить, но ничего конструктивного не заявит, — пояснил Перенджиев.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что замена Зеленского на другого кандидата не изменит ситуацию вокруг конфликта на Украине. Он подчеркнул, что все потенциальные кандидаты на пост украинского лидера, в том числе бывший главком ВСУ Валерий Залужный, являются представителями «партии войны».