Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 17:03

Дружок Макрон и другие: посмотрите, кто летит с Зеленским на ковер к Трампу

Фото: Иллюстрация/Global Look Press

Вечером 18 августа состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом. Как ожидается, Трамп объявит, что нужно сделать руководству Украины, чтобы достичь урегулирования конфликта.

Зеленского сопровождает внушительная делегация европейских политиков: президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Финляндии Александр Стубб, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Лидеры Евросоюза опасаются, что Трамп навяжет Зеленскому условия мира, продиктованные президентом России Владимиром Путиным. Кто из европейцев едет на ковер к Трампу, смотрите в инфографике NEWS.ru.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

переговоры
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Европейский Союз
Эммануэль Макрон
