Финляндия поднялась в топ антирейтинга по безработице после начала СВО El País: безработица в Финляндии превысила 10% после начала СВО

Финляндия столкнулась с рекордным ростом безработицы, показатель которой увеличился с 6% до 10,1% после начала специальной военной операции, сообщает El País. Текущий уровень почти вдвое превышает средний показатель по Европейскому союзу.

Эксперты выделяют два ключевых фактора кризиса. Так, разрыв экономических связей с Россией после начала СВО привел к закрытию самой длинной границы в Восточной Европе (1300 км), что подорвало лесопромышленный комплекс и смежные отрасли. Одновременно правительство проводит политику жесткой экономии, перераспределяя средства из социальной сферы и производственного сектора в оборонный комплекс.

Ситуацию усугубляет стагнация экономики — сокращение ВВП на 0,9% в 2023 году и минимальный рост (0,4%) в 2024-м. Профессор Хельсинкского университета Нику Мяяттянен отмечает непродуманную последовательность реформ: «Сокращение социальных выплат и повышение НДС дополнительно снизили спрос на рабочую силу». По данным Банка Финляндии, рынок труда не справляется с ростом численности трудоспособного населения, включая 11-процентную долю мигрантов против 6% в 2018 году.

Отраслевой спад охватил лесоперерабатывающие предприятия Metsä Group и Stora Enso, автомобилестроительную Valmet Automotive и технологический сектор. Количество вакансий в стране сократилось до 35 тысяч — минимального показателя за десятилетие. Экономисты прогнозируют, что при сохранении текущей динамики Финляндия может превзойти Испанию по уровню безработицы уже в 2026 году.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в августе достиг исторического минимума в 2,1%. Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил рост реальных зарплат на 4,5% за семь месяцев 2025 года.