Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 11:03

Финляндия поднялась в топ антирейтинга по безработице после начала СВО

El País: безработица в Финляндии превысила 10% после начала СВО

Фото: Steffen Trumpf/Global Look Press

Финляндия столкнулась с рекордным ростом безработицы, показатель которой увеличился с 6% до 10,1% после начала специальной военной операции, сообщает El País. Текущий уровень почти вдвое превышает средний показатель по Европейскому союзу.

Эксперты выделяют два ключевых фактора кризиса. Так, разрыв экономических связей с Россией после начала СВО привел к закрытию самой длинной границы в Восточной Европе (1300 км), что подорвало лесопромышленный комплекс и смежные отрасли. Одновременно правительство проводит политику жесткой экономии, перераспределяя средства из социальной сферы и производственного сектора в оборонный комплекс.

Ситуацию усугубляет стагнация экономики — сокращение ВВП на 0,9% в 2023 году и минимальный рост (0,4%) в 2024-м. Профессор Хельсинкского университета Нику Мяяттянен отмечает непродуманную последовательность реформ: «Сокращение социальных выплат и повышение НДС дополнительно снизили спрос на рабочую силу». По данным Банка Финляндии, рынок труда не справляется с ростом численности трудоспособного населения, включая 11-процентную долю мигрантов против 6% в 2018 году.

Отраслевой спад охватил лесоперерабатывающие предприятия Metsä Group и Stora Enso, автомобилестроительную Valmet Automotive и технологический сектор. Количество вакансий в стране сократилось до 35 тысяч — минимального показателя за десятилетие. Экономисты прогнозируют, что при сохранении текущей динамики Финляндия может превзойти Испанию по уровню безработицы уже в 2026 году.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России в августе достиг исторического минимума в 2,1%. Премьер-министр Михаил Мишустин также отметил рост реальных зарплат на 4,5% за семь месяцев 2025 года.

безработица
Финляндия
СВО
Европейский союз
Испания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не вовремя вброшенная»: депутат об идее сократить отпуска и праздники в РФ
Погода в Москве в четверг, 16 октября: ждать ли резкое похолодание и снег
В Ленобласти дети разрезали одежду шестилетнему ребенку
Военкор оценил важность освобождения Новопавловки и Алексеевки
Сикорский раскрыл, на сколько лет Украина готова растянуть кризис
МИД России дал совет россиянам, желающим посетить Мадагаскар
Шесть священнослужителей были арестованы
Суд заочно арестовал Кара-Мурзу по делу о фейках о ВС России
Россиянам раскрыли, когда родители обязаны прийти на собрание в школу
«Крепкая команда»: ветеран ЦСКА сравнил сборные Ирана и Боливии
Зеленский утвердил создание Одесской военной администрации
Где припарковаться в Казани: карта платных и бесплатных парковок
Стало известно, как российские алмазы обходят санкции G7
«Это перебор»: политолог высказался о скандале с главой Самарской области
Юрист ответил, действительно ли за неубранную мочу собак могут оштрафовать
Генсек ОПЕК рассказал, почему мир не может отказаться от нефти и газа
Российская армия разнесла используемые ВСУ объекты инфраструктуры
Педофил под диваном: как полиция ловила насильника Шаню на Урале
За сутки российские средства ПВО сбили 142 дрона ВСУ
Россиянам рассказали, какое питание ускорит выздоровление при ОРВИ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.