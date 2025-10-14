Мишустин раскрыл уровень безработицы в России

Уровень безработицы по итогам августа, в соответствии с данными Росстата, составил 2,1%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления на стратегической сессии. По его словам, которые приводит пресс-служба правительства, по итогам семи месяцев реальные зарплаты в РФ выросли на 4,5%. Также премьер подчеркнул, что власти одновременно занимаются повышением эффективности реального сектора и социальной сферы.

Глава правительства отметил, что спрос на трудовые ресурсы остается стабильно высоким: по данным Росстата, уровень безработицы по итогам августа достиг 2,1%, за семь месяцев текущего года реальная заработная плата выросла на 4,5%, — сказано в сообщении.

Также стало известно, что с 1 февраля следующего года пособие по безработице увеличат на 6,8%. В частности, министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил, что максимальный размер этой выплаты достигнет 16 тыс. рублей. Индексация пройдет в соответствии с законом о занятости. Министр напомнил, что в 2026 году пособие было увеличено на 5%, до 15 тыс. рублей.