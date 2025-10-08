Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году Котяков: в 2026 году размер пособия по безработице вырастет до 16 тыс. рублей

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции на 6,8%, заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, максимальный размер выплаты достигнет 16 тыс. рублей.

Индексацию проведут в соответствии с законом о занятости, уточнил Котяков. Он напомнил, что в 2026 году пособие было увеличено на 5%, до 15 тыс. рублей.

С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты, — резюмировал министр.

