Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:10

Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году

Котяков: в 2026 году размер пособия по безработице вырастет до 16 тыс. рублей

Антон Котяков Антон Котяков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице будет увеличено по уровню инфляции на 6,8%, заявил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. По его словам, максимальный размер выплаты достигнет 16 тыс. рублей.

Индексацию проведут в соответствии с законом о занятости, уточнил Котяков. Он напомнил, что в 2026 году пособие было увеличено на 5%, до 15 тыс. рублей.

С 1 февраля 2026 года его размер составит порядка 16 тыс. рублей. В ряде территорий — выше, поскольку там применяются северные коэффициенты, — резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что в 2026 году новогодние выходные будут длиться 12 дней. Как сообщил Котяков, они станут самыми долгими зимними каникулами за многие годы. Глава ведомства уточнил, что выпавшие на выходные 3 и 4 января перенесены на 9 января и 31 декабря 2026 года.

До этого Котяков заявлял, что по всей России вряд ли введут четырехдневную рабочую неделю. По его словам, единого мнения сотрудников и работодателей по этому вопросу ждать не стоит. Министр пояснил, что в отдельных отраслях будет существовать напряженность. Исходя из этого, единого мнения работников и работодателей по сокращению рабочей недели ожидать не следует.

Антон Котяков
безработица
индексации
пособия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
В РАН озвучили, какой день недели считается самым эффективным
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.