Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 16:04

В Европе раскрыли главную цель политики против России

Экс-кандидат в Европарламент Мема: ЕС хочет войны с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, европейские политики используют провокации для подготовки к эскалации.

Их главная цель — начать прямую войну с Россией, — написал Мема.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил об отсутствии в Евросоюзе ясности по проекту «Стена дронов». Дипломат подчеркнул, что истерия вокруг беспилотников используется для оправдания роста военных расходов в ущерб социально-экономическим программам, при этом параметры инициативы остаются неопределенными.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил европейские страны в попытках сорвать договоренности, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске. По его словам, ЕС стремится вернуть администрацию президента США Дональда Трампа на антироссийский курс.

Европейский союз
конфликты
Запад
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Раскрыты масштабы возможной продажи суррогата в Ленобласти
Путин прислал венок на прощание с Кеосаяном
Зеленский анонсировал крупную сделку с США на $90 млрд
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.