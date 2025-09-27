В Европе раскрыли главную цель политики против России Экс-кандидат в Европарламент Мема: ЕС хочет войны с Россией

Главная цель Европы заключается в начале прямых боевых действий с Россией, заявил экс-кандидат в Европейский парламент и член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, европейские политики используют провокации для подготовки к эскалации.

Их главная цель — начать прямую войну с Россией, — написал Мема.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил об отсутствии в Евросоюзе ясности по проекту «Стена дронов». Дипломат подчеркнул, что истерия вокруг беспилотников используется для оправдания роста военных расходов в ущерб социально-экономическим программам, при этом параметры инициативы остаются неопределенными.

До этого первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил европейские страны в попытках сорвать договоренности, достигнутые на российско-американском саммите на Аляске. По его словам, ЕС стремится вернуть администрацию президента США Дональда Трампа на антироссийский курс.