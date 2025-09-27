Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 12:43

В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»

МИД России: ЕС использует идею «стены от дронов» для оправдания милитаризации

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Европейском союзе до сих пор нет ясности в отношении обсуждаемой инициативы о создании «стены от дронов», заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По его словам, нагнетаемая вокруг беспилотников истерия используется лишь как оправдание для наращивания военных расходов, передает РИА Новости.

Истерика вокруг залета неких дронов на территорию ЕС и анонсирование оборонных проектов с громкими названиями преследуют единственную цель — оправдать перед своей общественностью рост расходов на милитаризацию Европы в ущерб социально-экономическим проектам и за счет падения уровня жизни населения, — сказал дипломат.

По его словам, в Евросоюзе отсутствует четкое понимание параметров инициативы: нет договоренности о протяженности будущей «стены», не определено участие отдельных стран, в том числе Венгрии и Словакии. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже озвучила идею финансирования проекта в Европарламенте, уточнил дипломат.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Совета Европы привлечь Россию к ответственности через квазиюридические механизмы обречены на провал. Она подчеркнула, что решения таких структур, включая создаваемую «претензионную комиссию для Украины», являются ничтожными.

