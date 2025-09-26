В МИД отреагировали на попытки СЕ привлечь Россию к мнимой ответственности

Любые попытки Совета Европы привлечь Россию к мнимой ответственности через квазиюридические механизмы обречены на провал, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат прокомментировала разработку проекта конвенции о «международной претензионной комиссии для Украины».

Любые попытки недружественных стран привлечь Российскую Федерацию к «ответственности» через наспех сколачиваемые под «зонтиком» СЕ квазиюридические механизмы обречены на провал. Их решения для нас ничтожны, — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что действия в поддержку таких структур будут рассматриваться как враждебный демарш и получат адекватный ответ. По ее словам, создание комиссии ведет к эскалации антироссийской «юридической агрессии» на страсбургской площадке.

Ранее официальный представитель МИД РФ заявила, что украинские власти стремятся переложить бремя военных расходов на европейские страны. По ее словам, «киевская элита» при этом продолжает игнорировать ухудшающееся социально-экономическое положение в государствах ЕС.