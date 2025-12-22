США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

Американские судебные власти предоставили правительству США ордер на изъятие танкера Bella 1, ранее перехваченного в Карибском море, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации. По данным источников, основанием для запроса послужили не связи танкера с Венесуэлой, а то, что судно ранее использовалось для перевозки иранской нефти.

Танкер Bella 1 был внесен в санкционный список США еще в 2024 году в рамках мер против движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене. Оно, по версии Вашингтона, финансируется Ираном.

США перехватили этот танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским флагом для загрузки нефти. Инцидент происходит на фоне резкого ужесточения риторики и действий администрации Дональда Трампа в отношении Каракаса.

Президент Бразилии Лула да Силва на фоне этих новостей замечал, что военное вмешательство в дела Венесуэлы обернулось бы гуманитарной катастрофой для региона и создало бы опасный мировой прецедент. Он подчеркнул, что настоящие угрозы сегодня исходят от антидемократических сил и из-за военного присутствия держав извне, испытывающих на прочность нормы международного права.