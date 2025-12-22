Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 05:46

США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны

NYT: США получили ордер на изъятие танкера Bella 1 в Карибском море

Танкер Eventin Танкер Eventin Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Американские судебные власти предоставили правительству США ордер на изъятие танкера Bella 1, ранее перехваченного в Карибском море, сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации. По данным источников, основанием для запроса послужили не связи танкера с Венесуэлой, а то, что судно ранее использовалось для перевозки иранской нефти.

Танкер Bella 1 был внесен в санкционный список США еще в 2024 году в рамках мер против движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене. Оно, по версии Вашингтона, финансируется Ираном.

США перехватили этот танкер, следовавший в Венесуэлу под панамским флагом для загрузки нефти. Инцидент происходит на фоне резкого ужесточения риторики и действий администрации Дональда Трампа в отношении Каракаса.

Президент Бразилии Лула да Силва на фоне этих новостей замечал, что военное вмешательство в дела Венесуэлы обернулось бы гуманитарной катастрофой для региона и создало бы опасный мировой прецедент. Он подчеркнул, что настоящие угрозы сегодня исходят от антидемократических сил и из-за военного присутствия держав извне, испытывающих на прочность нормы международного права.

США
Венесуэла
танкеры
иранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уборщица получила условный срок за комментарий о павших бойцах СВО
Убийца скуки: рецепт винегрета с огурцами, фасолью и грибочками
Крупная птицефабрика прекратила отгрузки яиц по одной причине
Украинский солдат сдался в плен после разговора с братом-россиянином
НАТО готовится к строительству нового центра для поставок оружия Киеву
Биолог раскрыл, чем опасны еловые иголки для домашних животных
На Сахалине школьнику проломили голову ксилофоном
От нуля до 21: оттепели и морозы — прогноз погоды на Новый год и праздники
Израиль напугал США целью ракетных учений Ирана
Дроны группы «Центр» уничтожили заблокированных бойцов ВСУ
Экономист ответил, что может убить кредитную историю
Риелтор спрогнозировал сроки выселения Долиной из квартиры
В МЧС пояснили, почему нельзя ставить елку у выхода из комнаты
Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола
Дмитриев намекнул, где состоятся следующие переговоры США и России
Приставы намерены взыскать участок владельца известной сети ресторанов
Песков рассказал о ежедневных встречах Путина с военными
США получили ордер на изъятие танкера у берегов чужой страны
К чему снится злая собака: узнайте, что хочет сказать вам сон
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.