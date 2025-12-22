Новый год-2026
Ветеринар рассказал, чем можно угостить питомца с новогоднего стола

Ветеринар Шеляков: домашнего питомца можно угостить зелеными овощами и курицей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В разгар новогодних праздников домашнего питомца можно угостить только определенными продуктами, такими как зеленые овощи и курица без костей и специй, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, это позволит избежать проблем с пищеварением и аллергических реакций у животных.

В период новогодних застолий можно угостить любимого питомца только безопасными деликатесами. Можно предложить кошке или собаке жареную или отварную курицу. Важно, чтобы мясо было без специй и не имело костей. Также животным можно дать некоторые виды фруктов и овощей. Подойдут яблоки без кожуры, поскольку она может вызвать бульканье в животе. Также собаки очень любят болгарский перец. Отдавайте предпочтение фруктам и овощам зеленого цвета. Этот признак говорит о том, что продукт содержит меньше аллергенности. Также не забывайте про морковь, животные хорошо переваривают и любят этот овощ, — пояснил Шеляков.

Ранее специалист по питанию и поведению кошек Софья Васильева заявила, что свечи и гирлянды необходимо убрать от домашних питомцев во избежание пожара. По ее словам, в зоне риска находятся бенгальские огни, спички, зажигалки, баллончики и другие вещи, способные привести к возгоранию.

