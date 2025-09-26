В МИД раскрыли, кто несет «бремя расходов» Украины Захарова: Украина перекладывает военные расходы на Европу

Украинские власти стремятся переложить бремя военных расходов на европейские страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, опубликованным на сайте внешнеполитического ведомства, «киевская элита» при этом игнорирует ухудшающееся социально-экономическое положение в государствах ЕС.

Погрязшая в коррупции и привыкшая к иждивенчеству киевская элита беззастенчиво стремится переложить бремя расходов «войны до последнего украинца» на европейских союзников, — говорится в комментарии дипломата.

Ранее в Великобритании заявили, что Украине в 2026 году потребуется дополнительное финансирование в размере $23 млрд для покрытия растущего бюджетного дефицита из-за прекращения военной и финансовой поддержки со стороны США. Сообщалось, что Киев ведет переговоры с Еврокомиссией и МВФ о новых механизмах финансовой поддержки.

Еврокомиссия тем временем предложила выделить Украине кредит на €140 млрд (около 13,7 трлн рублей) за счет замороженных на Западе российских активов. Инициативу в скором времени будут обсуждать послы стран Евросоюза.