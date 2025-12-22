Биолог раскрыл опасные последствия поедания снега или сосулек Биолог Опарин: чистые на вид снег и сосульки могут быть заражены инфекциями

Внешне чистые снег и сосульки могут содержать болезнетворные микроорганизмы, заявил NEWS.ru доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин. По его словам, они могут спровоцировать развитие инфекции и другие проблемы со здоровьем.

Снег и сосульки могут выглядеть привлекательно — они искрятся на солнце и кажутся неким символом природной чистоты. Однако несмотря на их внешний вид, они далеки от чистоты физической и биологической. Важным фактором является возможность наличия в снеге и льде бактерий и микробов. Хотя низкие температуры замедляют их размножение, некоторые микроорганизмы способны выживать в экстремальных условиях, а попав в организм человека, вызывать инфекции и другие проблемы со здоровьем, — предупредил Опарин.

Он подчеркнул, что снег и сосульки эффективно поглощают загрязняющие вещества из окружающей среды. По словам Опарина, снег, проходя через атмосферу, улавливает различные микрочастицы, включая выхлопные газы автомобилей, выбросы промышленных объектов и даже радиоактивные осадки. Биолог пояснил, что эти мельчайшие загрязнения оседают на снежных покровах и сосульках, делая их потенциально опасными.

Влияет на чистоту снега и окружающая среда. Ветер приносит грязь и песок, а вблизи дорог снег насыщается химическими веществами из числа противогололедных реагентов. Попав в организм, эти вещества могут вызывать расстройства органов пищеварения и аллергические реакции. Вдобавок, сосульки, образовавшиеся на крышах и кромках зданий, контактируют с материалами и химикатами, используемыми в строительстве и украшении зданий. Они также могут содержать ржавчину, пыль и другие частицы, которые ни в коем случае не должны попадать внутрь организма, — заключил Опарин.

Ранее гастроэнтеролог Клара Сычугова заявила, что на Новый год можно позволить себе около 300–400 граммов салата оливье или другого калорийного блюда. По ее словам, чрезмерное употребление такого салата может привести к проблемам с пищеварением.