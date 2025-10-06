В Европе намекнули на провал «трибунала» против России Генсек СЕ Берсе заявил о сложностях в реализации «трибунала» против России

Запуск так называемого «трибунала» против России сопровождается трудностями, заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе в интервью РБК-Украина. По его словам, без широкой поддержки государств-членов и их реального участия реализовать этот механизм невозможно, поэтому говорить о конкретных сроках пока не приходится. Кроме того, финансирование до сих пор не выделено, добавил чиновник.

Эта часть уравнения не в наших руках. Мы приводим аргументы. Мы призываем государства-члены и не члены присоединяться к нам. И это можно будет запустить, как только государства активно присоединятся в этом направлении, с бюджетом и также с ратификацией расширенного долевого соглашения, — рассказал он.

Ранее представитель МИД России назвала создание спецтрибунала по «преступлениям и агрессии против Украины» Мария Захарова назвала новостью из «Зазеркалья». По словам представителя МИД, работа и решения этого органа для Москвы будут ничтожны, а присоединение к нему любого государства Россия расценит как враждебный демарш.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что создание «специального трибунала по преступлению агрессии против Украины» выглядит нелепым и кощунственным. По его словам, что Совет Европы не имеет полномочий для учреждения таких структур.