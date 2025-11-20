Песков заявил, что говорить о трибунале для властей Украины преждевременно

Говорить о трибунале для властей Украины преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, вопрос будет актуальным после завершения спецоперации.

Время обвинения и осуждения начнется после завершения СВО, — подчеркнул представитель Кремля.

Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос, возможен ли аналогичный Нюрнбергскому процессу трибунал над украинскими властями.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страна занимает принципиальную позицию по защите исторической памяти о Второй мировой войне. С таким комментарием он выступил на международном форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет».

В Минобороны России напомнили, что западные страны еще в стенах Нюрнбергского трибунала начали бороться с исторической правдой о Великой Отечественной войне. В ведомстве отметили, что процесс превратился не только в суд над нацизмом, но и в платформу для «ревизии истории».