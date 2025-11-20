Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала

Россия занимает принципиальную позицию по защите исторической памяти о Второй мировой войне и безоговорочно осуждает попытки пересмотра ее итогов, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на международном форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Председатель Российского исторического общества также подчеркнул, что Россия как правопреемница СССР считает решения Нюрнбергского процесса неоспоримыми. Трансляцию выступления вел Национальный центр исторической памяти во «ВКонтакте».

Россия на правах наследницы Великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников, предать забвению подвиг народов Советского Союза, — сказал Нарышкин.

По словам главы СВР, для полного понимания значения Нюрнбергского трибунала необходимо осознать весь ужас преступлений, совершенных нацистами против человечности. Он указал, что этот судебный процесс выполнил историческую миссию, дополнив военный разгром Третьего рейха его идеологическим и моральным поражением.

Глава СВР РФ также отметил, что трибунал нанес сокрушительный удар по самой основе нацистской идеологии. Он заключил, что суд в Нюрнберге стал адекватным ответом на беспрецедентный вызов, который нацизм бросил всему цивилизованному миру и существующим правовым нормам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преступления, совершенные руками приверженцев нацистской идеологии, не обладают сроком давности. По его словам, однозначная оценка им была дана 80 лет назад, Нюрнбергским трибуналом.