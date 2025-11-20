Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 11:16

Нарышкин выступил в защиту итогов Нюрнбергского трибунала

Нарышкин: РФ твердо стоит на позиции незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала

Сергей Нарышкин Сергей Нарышкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия занимает принципиальную позицию по защите исторической памяти о Второй мировой войне и безоговорочно осуждает попытки пересмотра ее итогов, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, выступая на международном форуме «Без срока давности. Нюрнберг. 80 лет». Председатель Российского исторического общества также подчеркнул, что Россия как правопреемница СССР считает решения Нюрнбергского процесса неоспоримыми. Трансляцию выступления вел Национальный центр исторической памяти во «ВКонтакте».

Россия на правах наследницы Великой Победы твердо стоит на позициях незыблемости итогов Нюрнбергского трибунала и решительно осуждает все попытки обелить нацистских преступников, предать забвению подвиг народов Советского Союза, — сказал Нарышкин.

По словам главы СВР, для полного понимания значения Нюрнбергского трибунала необходимо осознать весь ужас преступлений, совершенных нацистами против человечности. Он указал, что этот судебный процесс выполнил историческую миссию, дополнив военный разгром Третьего рейха его идеологическим и моральным поражением.

Глава СВР РФ также отметил, что трибунал нанес сокрушительный удар по самой основе нацистской идеологии. Он заключил, что суд в Нюрнберге стал адекватным ответом на беспрецедентный вызов, который нацизм бросил всему цивилизованному миру и существующим правовым нормам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что преступления, совершенные руками приверженцев нацистской идеологии, не обладают сроком давности. По его словам, однозначная оценка им была дана 80 лет назад, Нюрнбергским трибуналом.

Россия
Сергей Нарышкин
история
Нюрнбергский процесс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лукашенко впервые высказался о коррупционном скандале на Украине
Защита сада от грызунов: пошаговая установка приманок для сохранения урожая
Дочка гнила 12 дней: мать задушила младенца и бросила тело в диван
РФПИ начнет инвестировать средства в космическую сферу
Минимализм против уюта: как найти баланс в оформлении спальни
Страховой агент назвал самое аварийное направление для туристов
Дворовый общепит Подмосковья столкнулся с новыми ограничениями по алкоголю
Школьники массово отравились опасным веществом во время урока
Появились кадры бесконечного потока оленей на Камчатке
Невролог опроверг популярный миф об остеохондрозе
Раскрыты детали прощания с олимпийской чемпионкой Олюниной
Депутат и ее помощник пойдут под суд за аферу с трудоустройством
Голого бортпроводника нашли полумертвым после «визита» двух мужчин
Раскрыты подробности об отравлении учеников неизвестным газом в Краснодаре
В Госдуме объяснили планы НАТО на российские активы
Мужчину признали виновным в разводе из-за лайков
Мерца объявили «сыном Гитлера»
В Рязанской области бывшая жена обокрала спящего тракториста
«Мы жмем»: военэксперт о бедственном положении ВСУ под Волчанском
Депутат поддержал необычную идею ростовчан по борьбе с детьми на питбайках
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.