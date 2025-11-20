Главные обвиняемые (слева направо) Герман Геринг, Рудольф Хёс и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками в Нюрнберге 13 февраля 1946 года

Запад уличили в попытке превратить правду о ВОВ в «разменную монету» Минобороны РФ: Запад в стенах Нюрнбергского трибунала боролся с правдой о ВОВ

Западные страны еще 80 лет назад в стенах Нюрнбергского трибунала начали бороться с исторической правдой о Великой Отечественной войне и сделали ее «разменной монетой» в идеологическом противостоянии с СССР, заявили в Минобороны России. По информации ведомства, процесс превратился не только в суд над нацизмом, но и в платформу для «ревизии истории».

Сегодня, в эпоху, когда в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть вердикт Нюрнберга, героизировать пособников нацизма <...>, историческая память становится полем битвы, — подчеркнули в Минобороны.

Согласно документам, в зале суда нацистские обвиняемые и их адвокаты продвигали тезис о «превентивном» характере нападения фашистской Германии на СССР. Такая позиция представляла агрессора жертвой, и в итоге Нюрнбергский процесс стал ареной для зарождающейся информационной войны, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Россия, сейчас живет в канадском городе Норт-Бей. В марте этого года мужчина отметил свой 100-летний юбилей. Известно, что Гунько и его семья активно участвуют в жизни города.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлениям против человечности. Однако эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются, добавил министр.