Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 08:34

Запад уличили в попытке превратить правду о ВОВ в «разменную монету»

Минобороны РФ: Запад в стенах Нюрнбергского трибунала боролся с правдой о ВОВ

Главные обвиняемые (слева направо) Герман Геринг, Рудольф Хёс и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками в Нюрнберге 13 февраля 1946 года Главные обвиняемые (слева направо) Герман Геринг, Рудольф Хёс и Иоахим фон Риббентроп на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками в Нюрнберге 13 февраля 1946 года Фото: dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Западные страны еще 80 лет назад в стенах Нюрнбергского трибунала начали бороться с исторической правдой о Великой Отечественной войне и сделали ее «разменной монетой» в идеологическом противостоянии с СССР, заявили в Минобороны России. По информации ведомства, процесс превратился не только в суд над нацизмом, но и в платформу для «ревизии истории».

Сегодня, в эпоху, когда в ряде стран предпринимаются попытки пересмотреть вердикт Нюрнберга, героизировать пособников нацизма <...>, историческая память становится полем битвы, — подчеркнули в Минобороны.

Согласно документам, в зале суда нацистские обвиняемые и их адвокаты продвигали тезис о «превентивном» характере нападения фашистской Германии на СССР. Такая позиция представляла агрессора жертвой, и в итоге Нюрнбергский процесс стал ареной для зарождающейся информационной войны, резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бывший солдат дивизии СС «Галичина» Ярослав Гунько, выдачи которого добивается Россия, сейчас живет в канадском городе Норт-Бей. В марте этого года мужчина отметил свой 100-летний юбилей. Известно, что Гунько и его семья активно участвуют в жизни города.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлениям против человечности. Однако эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются, добавил министр.

СССР
нацизм
Минобороны РФ
Нюрнбергский процесс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка задушила младенца, положила в сумку и спрятала в диван
В Совфеде придумали, как ускорить строительство дорог в регионах
Еще один полк в России получил наименование «гвардейский»
«Добьет изнутри»: Захарова предупредила о рисках вступления Украины в ЕС
Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии
Россиянку отправят в колонию за госизмену
Гладков внезапно отменил все публичные мероприятия по Белгородской области
В одном из районов Москвы ввели карантин из-за вспышки опасного вируса
Олень рогами убил свою хозяйку
Здание администрации в российском городе хотели поджечь коктейлем Молотова
В Пулково подправили «мозги» иностранной технике
Озвучены итоги операции «Нелегал-2025» по мигрантам
В Ростех назвали боеприпас, который уничтожает неуязвимые для дронов цели
Тысячи жителей Курской области остались без света после атаки на подстанцию
В Японии опровергли один запрет для российских самолетов
«Опасные метастазы»: в СВР указали на подъем нацизма в Европе и на Украине
В Южной Корее военный подорвался на мине
Нереально нежная курица в йогуртовом маринаде: тает во рту!
ВСУ совершили логистический «суицид» решением выйти к Красному Лиману
В ФСБ показали кадры задержания пытавшегося отравить офицера агента Киева
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола
Общество

«Новогодние игрушки» из крабовых палочек: вкусные закусочные шарики для быстрого праздничного стола

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе
Общество

Фрикадельки с макаронами — быстрый обед за 20 минут. Секрет в обалденном молочно-томатном соусе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.