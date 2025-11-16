Постановления Нюрнбергского трибунала подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального фильма «Нюрнберг». По его словам, которые передал сайт ведомства, решения инстанции отменяли право сильного и закрепляли принцип неотвратимости наказания за военные преступления.

Особое значение Нюрнбергского приговора заключается в том, что он установил отсутствие сроков давности преступлениям против человечности, геноцида, военных преступлений. <…> К огромному сожалению, эти части постановления сейчас подвергаются существенному испытанию и часто нарушаются, — сказал Лавров.

Ранее в МИД России заявили, что отказ Corriere della Sera публиковать интервью с Лавровым является проявлением «вопиющей цензуры». В ведомстве подчеркнули, что редакция изначально проявила заинтересованность и направила объемный список вопросов. Однако после получения полных ответов от главы МИД РФ газета отказалась размещать материал даже в сокращенном варианте.