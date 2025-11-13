Итальянское издание Corriere della Sera отказалось публиковать эксклюзивное интервью с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС. Ведомство расценило данный шаг, как проявление «вопиющей цензуры».

В последние месяцы фиксируем в итальянских СМИ увеличение и без того большого количества фейков о России. Чтобы хоть как-то остановить этот поток лжи, предложили одной из ведущих газет Италии — Corriere della Sera — взять эксклюзивное интервью у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что редакция изначально проявила заинтересованность и направила объемный список вопросов. Однако после получения полных ответов от Сергея Лаврова издательство отказалось размещать материал даже в сокращенном варианте.

Ранее Лавров в интервью газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать рассказал: Москва по-прежнему готова провести российско-американский саммит в Будапеште. Глава ведомства подчеркнул, что контакты между двумя странами продолжаются.

До этого он также сообщил о количестве тел бойцов ВСУ, которые Россия передала Украине. В течение 2025 года РФ передала украинской стороне более девяти тысяч тел, а взамен получила 143.