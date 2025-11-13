Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 01:30

Лавров оценил готовность России к саммиту в Будапеште

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Москва по-прежнему готова провести российско-американский саммит в Будапеште, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать. Глава ведомства подчеркнул, что контакты между двумя странами продолжаются, передает ТАСС.

Мы по-прежнему готовы провести в Будапеште второй российско-американский саммит, если он будет опираться на хорошо проработанные итоги встречи на Аляске. При этом дата не определена. Российско-американские контакты продолжаются, — отметил глава МИД РФ.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается актуальной. Политик выразил уверенность, что две страны способны договориться по украинскому вопросу. Глава правительства Венгрии уточнил, что саммит может состояться позднее первоначальных планов.

До этого президент США заявил об «очень хороших шансах» на проведение встречи с российским лидером в Будапеште. Такое сообщение он сделал во время совместной пресс-конференции с Орбаном, отвечая на вопрос журналистов.

