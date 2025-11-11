Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 21:30

Орбан высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Будапеште

Орбан: встреча Путина и Трампа в Будапеште остается на повестке дня

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Nachrichtenagentur/IMAGO/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште остается актуальной. В эфире телеканала ATV политик выразил уверенность, что две страны способны договориться по украинскому вопросу.

Могу сказать, что на повестке дня стоит российско-американский саммит в Будапеште, большая мирная конференция в Будапеште, — сказал он.

Глава правительства Венгрии уточнил, что саммит может состояться позднее первоначальных планов.

Ранее президент США заявил об «очень хороших шансах» на проведение встречи с российским лидером в Будапеште. Такое заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с Орбаном, отвечая на вопрос журналистов.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Трамп искренне стремится помочь урегулировать конфликт на Украине. По его словам, в Москве положительно воспринимают усилия американского лидера, в том числе лично Путин.

Виктор Орбан
Будапешт
Дональд Трамп
Владимир Путин
саммиты
