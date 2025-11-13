Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 02:45

Лавров раскрыл, сколько тел бойцов ВСУ Россия передала Украине

Лавров: Россия в 2025 году передала Украине свыше девяти тысяч тел военных ВСУ

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия в течение 2025 года передала украинской стороне более девяти тысяч тел военнослужащих ВСУ, передает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова. Отмечается, что взамен Москва получила 143 тела погибших российских военных.

О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше девяти тысяч тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов, — сказано в сообщении.

Ранее командир группы разведывательного подразделения группировки войск «Восток» с позывным Яга рассказал, что украинские войска минируют тела своих погибших солдат практически в 100% случаев. Военнослужащий сообщил, что российские подразделения по этой причине не осматривают тела погибших противников.

До этого военные Вооруженных сил Украины при отступлении с позиций на Запорожском направлении бросили десятки тел своих сослуживцев, сообщил боец 1430-го гвардейского мотострелкового полка с позывным Рубан. По его словам, некоторые трупы лежали у блиндажей явно больше года. Он назвал увиденное страшной картиной.

Сергей Лавров
погибшие
обмены
Украина
