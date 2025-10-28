Стало известно, что делают ВСУ с телами погибших товарищей Командир Яга: ВСУ в почти 100% случаев минируют тела своих погибших солдат

Украинские войска минируют тела своих погибших солдат практически в 100% случаев, рассказал ТАСС командир группы разведывательного подразделения группировки войск «Восток» с позывным Яга. Военнослужащий сообщил, что российские подразделения по этой причине не осматривают тела погибших противников.

Мы не осматриваем тела «двухсотых» противника, да, потому что они в 99,9% случаев будут заминированы. Это прям 99,9%, — поделился боец.

Яга также добавил, что ВСУ активно используют тактику минирования предметов, которые могут привлечь внимание. В населенных пунктах они оставляют заминированные сумки, рюкзаки и другие вещи, что создает дополнительную опасность.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ минируют дома в столице региона, роют окопы и используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирными жителями. По его словам, тактика противника напоминает ту, что использовалась в Артемовске.

Военэксперт Игорь Кимаковский сообщал, что ВСУ минировали тела детей при отступлении в Днепропетровской области. Так противник хотел сыграть на человечности ВС РФ. В Минобороны России эти данные не комментировали.