22 октября 2025 в 08:19

Сальдо рассказал, как ВСУ превращают Херсон в «новый» Артемовск

Сальдо: ВСУ минируют дома и строят укрепленные точки в Херсоне

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

В Херсоне ВСУ минируют дома, роют окопы, а также используют жилые здания как укрепления, прикрываясь мирным населением, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, тактика украинских военных напоминает ту, что была использована в Артемовске.

Они попытаются устроить в Херсоне то же, что ранее в Артемовске — будут использовать жилую застройку как готовые укрепления, прикрываясь мирным населением, — сказал Сальдо.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что водные преграды осложняют операцию по полному освобождению Херсона. Тем не менее по его словам, российские войска достигли успехов на данном участке фронта.

В свою очередь военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец отметил, что население Херсона ожидает прибытия Вооруженных сил России. Он добавил, что украинская армия предпринимает попытки противостоять этому, но российская сторона оказывает должное сопротивление. Баранец считает, что освобождение Херсона должно быть тщательно спланировано, чтобы минимизировать потери.

Россия
Херсонская область
Сальдо
Херсон
ВСУ
