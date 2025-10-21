Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 16:49

«Народ ждет»: полковник высказался о возможном взятии Херсона

Полковник Баранец заявил, что жители Херсона ждут российскую армию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Население Херсона ожидает прибытия Вооруженных сил России, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Виктор Баранец. По его словам, украинская армия предпринимает попытки противостоять этому, но российская сторона оказывает должное сопротивление.

Сейчас вопрос о взятии Херсона пока не стоит, но, безусловно, эта задача держится в головах и наших политиков, и генералов. Для того чтобы освободить город с наименьшими потерями, надо его серьезно обработать. И с населением очень серьезно должна поработать разведка. Враг, безусловно, к этому готовится. Он даже пытается переправляться на левый берег, чего мы ему не даем сделать. Но тем не менее информация, которая поступает из Херсона, говорит о том, что население этого, я не побоюсь сказать, русского города ждет русскую армию, — отметил Баранец.

Он подчеркнул, что ВС РФ нужно проявить терпение и стратегическое мышление. По его словам, освобождение Херсона должно быть тщательно спланировано, чтобы минимизировать потери.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что водные преграды осложняют операцию по полному освобождению Херсона. Тем не менее, по его словам, российские войска достигли успехов на данном участке фронта.

Херсон
СВО
Россия
Украина
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
Александр Ефимов
А. Ефимов
