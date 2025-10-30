Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:19

В Госдуме сказали, что нужно сделать для трибунала над властями Украины

Депутат Соболев: необходимо восстановить сильную Россию

Виктор Соболев Виктор Соболев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чтобы провести денацификацию Украины и трибунал по военным преступлениям ВСУ, надо восстановить сильную Россию, сказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, международное сообщество прислушается к словам РФ только в этом случае.

Надо полностью денацифицировать Украину. Но международное сообщество прислушивается, понимает и заключает договора только с сильным государством. Со слабым никто не будет договариваться. Нам необходимо восстановить сильную Россию: укрепить вооруженные силы и экономику. Нельзя говорить, что рост экономики на 1%, когда ранее он составлял 4,3%, — это хорошо и свидетельствует о сбалансированности. Нам нужен рост экономики, нужна сильная Россия, — подчеркнул Соболев.

Ранее посол по особым поручениям Министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что российские солдаты, возвращенные из украинского плена, рассказывают, что подвергались там пыткам на электрическом стуле, постоянным избиениям и медицинским экспериментам. По словам дипломата, не исключены случаи смерти от травли собаками или в тайных тюрьмах террористических организаций.

