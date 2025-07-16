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16 июля 2025 в 18:49

Шойгу раскритиковал создание спецтрибунала по Украине

Шойгу назвал спецтрибунал Совета Европы по Украине сомнительной структурой

Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: kremlin.ru

Создание «специального трибунала по преступлению агрессии против Украины» выглядит нелепым и кощунственным, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с «Коммерсантом». Он подчеркнул, что Совет Европы не имеет полномочий для учреждения таких структур, равно как и определения актов агрессии.

Зарубежными, в первую очередь западными, экспертами в области международного права уже высказаны большие сомнения в легитимности и эффективности спецтрибунала, который не имеет права кого-либо задерживать или осуждать. Кроме того, среди инициаторов учреждения этой сомнительной структуры уже появились существенные разногласия по вопросу ее финансирования, — сказал Шойгу.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что подписал документы об организации «международного трибунала» против РФ. Он уточнил, что в этом вопросе Киев будет работать совместно с Советом Европы.

Позже заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал соглашение о создании «трибунала» по Украине, подписанное Советом Европы и Киевом. Он задался вопросом, будут ли в рамках этого процесса рассмотрены преступления Зеленского и его сторонников, а также представителей западных стран.

Россия
Сергей Шойгу
Украина
трибуналы
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