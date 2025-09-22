«Интервидение-2025»
Стало известно, как Европа подрывает отношения России и США

Постпредство России: Европа пытается подорвать соглашения саммита на Аляске

Европа пытается подорвать достигнутые на саммите на Аляске договоренности между Россией и Соединенными Штатами, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит ТАСС, европейские страны пытаются вернуть новую американскую администрацию во главе с президентом Дональдом Трампом на антироссийский курс.

[Позиция] наших европейских коллег <...> направлена на то, чтобы попытаться вернуть на антироссийский курс новую администрацию США во главе с президентом Трампом, подорвать договоренности и понимание, достигнутые российским и американским президентами на Аляске месяц назад, — сказал Полянский.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что ЕС не станет учитывать интересы России при создании гарантий безопасности для Украины. При этом он подчеркнул готовность европейских стран к обострению ситуации. Стубб дополнил, что соглашение вступит в силу только после установления мира между Москвой и Киевом.

Вместе с тем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил о согласовании 19-го пакета антироссийских санкций с администрацией США. Это первый масштабный пакет ограничений, утвержденный после возвращения главы Белого дома Дональда Трампа к власти. Введение санкций запланировано на ближайшее время.

В свою очередь, экс-офицер британской разведки Фрэнк Ледвидж предупредил о риске опасных провокаций Европы против России. По его мнению, военная слабость европейских стран может толкнуть их на эскалацию, включая теракты, чтобы втянуть США в прямое противостояние.

