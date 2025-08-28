Постпредство России осудило решение «евротройки» по санкциям против Ирана Постпредство РФ: решение «евротройки» по санкциям против Ирана незаконно

Решение стран «евротройки» по восстановлению санкций против Ирана не имеет законных оснований, заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, которые приводит ТАСС, ограничения усложнят международное сотрудничество по вопросу ядерной программы Тегерана.

Этот шаг европейских стран, по нашему мнению, абсолютно не имеет юридической силы, — сказал Полянский.

Ранее агентство Reuters сообщило, что страны «евротройки», в число которых входят Великобритания, Франция и Германия, начали процесс восстановления санкций против Ирана. Их решение связано с провалом переговоров по ядерной программе Исламской Республики. Агентство отметило, что представители «евротройки» уже направили письмо по этому вопросу в Совет Безопасности ООН.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил, что США готовы нанести новые удары по ядерным объектам Ирана, «если это будет необходимо». С таким заявлением президент США выступил после высказываний министра иностранных дел Исламской Республики Аббаса Аракчи об ущербе после предыдущей атаки.